Dolce&Gabbana a Pula 

Tre sfilate dedicate all’alta moda e all’alta gioielleria, dal 30 giugno al 4 luglio. Dolce&Gabbana scelgono quest’anno il Sud Sardegna (dopo Venezia, Firenze, la Puglia e così continuando) come cornice per il loro evento con 650 ospiti (che l’anno scorso andavano da Helen Mirren a Kim Kardashian, da Diana Ross ad Angela Bassett) e i 60 giornalisti più influenti del fashion. Nella puntata de “La strambata” (Videolina, ore 21), condotta da Mariella Careddu e Lorenzo Paolini, ne parla Fedele Usai, 53 anni, di Quartu, direttore generale della griffe di moda ma anche vicepresidente del Cagliari calcio, una super-carriera nel marketing (è stato accanto a Marchionne come manager Fiat) e nell’editoria (amministratore delegato di Condè Nast).