«Dolce e attenta, amava i suoi bambini» 

In tanti lunedì la aspettavano con i propri bambini davanti al suo ambulatorio, al numero 23 di vico II Nazionale, per fare i vaccini. Pensavano fosse in ritardo, anche se lei in ritardo non arrivava mai. Il suo telefonino per ore ha squillato a vuoto, finché – intorno all’ora di pranzo – è arrivata la tragica notizia: Antonietta Avignone, la pediatra di Quartucciu, 64 anni, è stata trovata morta nel giardino della sua casa a Tasonis, Sinnai, stroncata da un malore. E Quartucciu improvvisamente si è trasformata in una città spezzata dal dolore, incredula e orfana di una donna che in tanti anni di servizio è stata non solo il punto di riferimento medico per migliaia di bambini, ma anche l’amica della porta accanto pronta sempre a tendere la mano e a dare un buon consiglio.

I fiori sul gradino

Davanti all’ingresso del suo studio è stato affisso il cartello “Servizio sospeso per lutto”; c’è chi lo legge, quasi con la speranza di risvegliarsi da un brutto incubo e vedere uscire da quella porta la dottoressa «buona e gentile» per abbracciarli con il suo solito dolce sorriso. Qualcuno ha lasciato mazzi di fiori viola e bianchi sul gradino. Qualcun altro lumicini. «La sua scomparsa ha colpito la comunità – dice il sindaco Pietro Pisu -. Tutti la chiamavano dottoressa Antonietta, sempre con il nome e mai con il cognome: segno della sua semplicità e vicinanza con i più piccoli. È stata una donna che ha amato tanto i suoi bambini e la nostra città. A contraddistinguerla, oltre all’indiscutibile professionalità e passione per il suo lavoro, erano l’umiltà e la genuinità con cui si approcciava agli altri».

L’impegno contro il Covid

Ricordo, aggiunge il sindaco, «che durante la pandemia non ha lesinato il suo impegno e l'amore per la nostra gente quando le ho chiesto di affiancarci come volontaria nella campagna di screening. Tutta Quartucciu la ringrazierà sempre per quanto ci ha dato».

Il ricordo

Anche nei gruppi social, quando qualcuno chiedeva un consiglio sul pediatra da scegliere, il nome che veniva indicato era sempre e solo uno: Antonietta Avignone. «È stata la pediatra della mia famiglia da sempre. Prima dei miei fratelli, poi dei miei nipoti e infine anche di mio figlio. Mi è stata vicino come una madre, in questi undici anni mi ha accompagnata e sempre sostenuta. L’ultima volta l’ho sentita proprio per chiederle un consiglio e abbiamo riso del fatto che tra un paio di anni avremmo dovuto cambiare medico», è il ricordo commosso di Roberta Murgia. «Lei è stata una delle poche dottoresse che sempre si è fatta in quattro per i suoi pazienti. Ha sempre tenuto il telefono acceso, rispondeva a qualunque ora. Il suo obiettivo è sempre stato occuparsi dei suoi bambini e ne aveva davvero tanti, non solo di Quartucciu, ma anche dei centri limitrofi», aggiunge visibilmente provata Marta Farci, mamma di Matilde. «Durante il Covid, a differenza di altri suoi colleghi, lei ha sempre visitato. Ora non c’è più, ma dobbiamo darle atto di quanto ha fatto e dato come donna e come medico, ci mancherà».

RIPRODUZIONE RISERVATA