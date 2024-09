Dolce attesa in elicottero 

Aveva le contrazioni. Per soccorrere una donna di Tortolì in dolce attesa è stato mobilitato l’elicottero che l’ha trasportata a Cagliari. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Lanusei funziona a mezzo servizio e dunque non ha potuto accogliere Silvia Manca, la futura mamma (35 anni) che accusava disturbi ginecologici. Nel reparto del Nostra Signora della Mercede di Lanusei l’attività attuale non prevede ricoveri ordinari e nel nido, chiuso da due anni e mezzo, si può nascere soltanto in condizioni d’emergenza. Mancano le figure professionali adeguate. L’elicottero dell’Areus era intervenuto in Ogliastra anche il 13 aprile per soccorrere una donna di Lotzorai trasportata al Santissima Trinità dov’era avvenuto il lieto evento.

Papà preoccupato

Era il tardo pomeriggio di mercoledì quando la donna, al sesto mese di gravidanza, ha accusato i primi sintomi di malessere. Che, nei minuti successivi, sono diventati insopportabili tanto che i familiari hanno chiamato il 118. Nell’abitazione della donna è arrivato l’equipaggio della Croce Verde di Tortolì che ha effettuato l’intervento con il coordinamento della centrale operativa di Sassari che, alla luce delle condizioni della paziente e delle difficoltà del reparto ospedaliero, ha disposto l’invio di Echo Lima 1 da Olbia. Il mezzo aereo è atterrato sull’elisuperficie dei vigili del fuoco di Lanusei e, poi, è volato a Cagliari con arrivo intorno alle 20.30 sulla pista del Brotzu. Da qui il trasferimento al Policlinico di Monserrato. Maurizio Vargiu (44), compagno della donna soccorsa, lancia un appello affinché venga ripristinata la completa assistenza a Lanusei: «Serve una svolta. Sono un padre disperato, e già la seconda volta che corriamo in ospedale e ci dirottano verso altri centri perché a Lanusei non possono intervenire. Quattro mesi fa siamo stati mandati a Nuoro». Ieri l’uomo, che gestisce uno stabilimento balneare a Porto Frailis, era a Cagliari per stare accanto alla compagna e ha perso la giornata di lavoro: «È l’ultimo dei problemi, ma è chiaro che se fosse stata ricoverata a Lanusei sarebbe stato più agevole per tutti noi».

La mobilitazione

Martedì nel nido semichiuso è nata Cloe, poi trasferita a Nuoro insieme alla mamma. È stato un parto in emergenza. Amministratori, sindacati e comitati fanno appello alla classe politica affinché risolva l’handicap del reparto paralizzato. «La piccola Cloe - dice Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd - è nata in un reparto senza pediatri e neonatologi, e questa è la buona novella, che ci incoraggia e ci carica di una grande responsabilità. Far ripartire il reparto di Pediatria e riattivare il punto nascita nel nostro presidio ospedaliero, dopo due anni e mezzo dalla chiusura, è il nostro obiettivo, e noi ci metteremo tutto l’impegno, con l’auspicio di riuscirci, senza demordere mai. Per questo territorio che vuole vivere. Per le tante Cloe che verranno».