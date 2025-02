Doha, un’altra finale per Errani e Paolini 

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio femminile del torneo Wta 1000 di Doha. Le due azzurre, n. 10 e n. 11 nel ranking di specialità, hanno battuto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in tre set per 4-6 7-6 11-9 riscattando così la sconfitta subita al secondo turno agli Australian Open.

Per le due campionesse olimpiche, che vinsero in finale proprio contro la coppia russa, si tratta della prima finale della stagione. Oggi dalle 13.30 Errani e Paolini, (teste di serie n. 3), se la vedranno in finale contro la coppia formata dalla taiwanese Fang-Hsien Wu e la cinese Xinyu Jiang.

I tornei Atp

Nella sfida due vincitori di Cagliari, il francese Ugo Humbert, numero 17 del mondo, ha superato con un doppio 6-4 in un’ora e 39 minuti di gioco il torinese Lorenzo Sonego (35), qualificandosi per le semifinale dell’Atp250 di Marsiglia.

A Buenos Aires, notizie agrodolci per Lorenzo Musetti. Il carrarino aveva raggiunto all'Atp 250 il suo 31° quarto di finale Atp, battendo 6-2 6-3 il mancino francese Corentin Moutet (n.66 Atp). Il numero 16 del mondo e testa di serie numero 4, si è però dovuto ritirare dai quarti (doveva affrontare lo spagnolo Pedro Martinez) per uno stiramento al polpaccio.

A Delray Beach (Usa) Matteo Arnladi ha battuto il giovane americano Learner Tien per 7-6, 4-6, 7-6 e negli ottavi sfida Brtandon Nakashima.

