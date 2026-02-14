VaiOnline
Tennis.
15 febbraio 2026 alle 00:25

Doha, Sinner debutterà contro il ceco Machac 

Al rientro in campo dopo l'Australian Open, Jannik Sinner esordirà contro Tomas Machac nel torneo torneo Atp 500 di Doha. Il ceco, numero 25 Atp, ha due precendenti contro l’altoatesino, entrambi opersi ed entranmbi nel 2024, a Shanghai e Miami. In tabellone anche Carlos Alcaraz: in base al sorteggio effettuato ieri mattina in Qatar, lo spagnolo numero 1 al mondo comincerà il suo cammino contro il francese Arthur Rinderknech. Assente Novak Djokovic, che ha rinunciato alla partecipazione, si prospetta ancora una volta un testa a testa in finale tra i due migliori al mondo. Nel loro cammino teorico, l'italiano potrebbe incontrare nei quarti un altro ceco, Jakub Mensik, mentre Alcaraz dovrebbe vedersela con il russo Karen Khachanov.

Sulla terra argentina

A Buenos Aires, Luciano Darderi (n.2 del seeding) ha raggiunto la finale battendo prima (7-5, 6-1) lo spagnolo Pedro Martinez, poi l’argentino Sebastian Baez (7-6, 6-1) e sfiderà il n. 1 Francisco Cerundolo.

Sorteggio a Dubai

Jasmine Paolini è l'unica azzurra nel tabellone del torneo di Dubai (cemento), secondo Wta 1000 della stagione. La 30enne toscana, n. 8 del mondo, farà il suo esordio direttamente al secondo turno o contro la filippina Alexandra Eala (40) o una qualificata. Paolini ha vinto il titolo nel 2024.

