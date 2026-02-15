Doha, il ritorno di sinner 

Sono tappezzati dei manifesti di Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e Jannik Sinner, numero 2 all'inseguimento, i muri di Doha. Domani riparte la “sfida”, con l'Atp 500 del Qatar Open, il primo appuntamento tra i due dopo Melbourne. «Ho imparato molto dalla sconfitta con Djokovic», dice Sinner del suo match in semifinale agli Australian Open. Sinner sta cercando di acclimatarsi, di prendere confidenza con le temperature di Doha: «Sì, fa caldo, però non in modo incredibile: non è come in Australia o in altri posti, qui è un po' più secco», le sue parole a Sky. Il ko con Djokovic é stato doloroso, «ma mi ha insegnato tante cose. Credo sia stata un'ottima partita, sia da parte mia che sua. Ho avuto le mie chance, a volte non va come uno spera, ma questo è lo sport». Sinner affronterà alle 17.30 il ceco Tomas Machac, 31 del mondo.

Quanto al suo eterno avversario, «quello che sta facendo Carlos è incredibile», dice. «So che molti vogliono superarmi, studiano il mio gioco. Quindi guardo ai miei punti deboli più che ai miei successi negli ultimi 12 mesi: non ci si può fermare, si può solo migliorare», conferma Alcaraz nella conferenza stampa che precede l'apertura del torneo. «Devo essere pronto per questo, e devo vedere qual è il mio livello, dov'è il mio tennis. So quanto sia difficile ogni partita», ha detto lo spagnolo, che affronta il francese Arthur Rinderknech, n.28 Atp, nel suo primo incontro. Alcaraz inizierà la sua 59ª settimana al vertice del circuito Atp. Il pupillo di Samuel López mantiene un vantaggio di 2.850 punti su Sinner.

Buenos Aires

Niente da fare per Luciano Darderi che a Buenos Aires (terra battuta) è stato battuto in finle per 6-4, 6-2 dall’argentino Francisco Cerundolo, primo favorito del torneo.

Doppio vincente

Andrea Vavassori e Simone Bolelli si confermano campioni all'Atp 500 di Rotterdam. Dopo il successo di un anno fa, gli azzurri - teste di serie n.4 - hanno sconfitto in finale Hendrik Jebens e Ray Ho col punteggio di 6-3 6-4. È il loro primo titolo ATP nel 2026, l'ottavo complessivo dopo i tre nel 2024 ed i quattro del 2025. «È bellissimo vincere per due volte di fila qui, c'è stato un pubblico splendido, anche con qualche italiano», ha detto Bolelli durante la premiazione, ringraziando ovviamente anche Vavassori. «È condividere insieme le vittorie», ha continuato il torinese, «ma anche le sconfitte».

