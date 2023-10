“Dogman” di Luc Besson Così duro, così toccante 

Anche solo per aver richiamato alla mente il titolo omonimo firmato da Matteo Garrone nel 2018, l’ultima fatica di Luc Besson non manca di suscitare una certa curiosità. Presentato in concorso alla recente Mostra di Venezia, “Dogman” vuole essere la sintesi di un percorso maturato in anni di carriera definendo un linguaggio capace di unire il thriller al dramma psicologico, con influenze che paiono quasi provenire dal mondo dei fumetti. E se gli esempi in questo senso possono dirsi molteplici - dal classico “Nikita” al più recente “Anna” - è soprattutto a “Leon” che si vuole ammiccare, per averci regalato con l’interpretazione di Gary Oldman uno dei più carismatici villain mai apparsi su pellicola ed aver spianato la strada al talento precocissimo di Natalie Portman. Messe da parte le compresenti derive fantascientifiche, si torna ad indagare l‘umanità nelle sue varie incrinature e differenti contesti sociali assistendo in più momenti ad un interrogatorio che vede coinvolto il protagonista.

La storia

Diveniamo così partecipi del racconto personale di Doug, vittima fin dalla giovinezza di una famiglia disfunzionale che gli infliggerà orribili violenze. Il padre gestisce un losco giro di lotte clandestine fra cani, e constatando la sua spontanea inclinazione nel prendersi cura delle bestiole lo punirà richiudendolo in una gabbia. Ancor più crudelmente, un colpo di fucile partito a seguito di un litigio lo priverà di una regolare mobilità obbligandolo all’utilizzo della sedia a rotelle e di tutori per le gambe. Dopo esser riuscito a liberarsi ricevendo accoglienza presso i servizi sociali - ove proseguirà i suoi studi e scoprirà la passione per il teatro - Doug tornerà infine ad occuparsi degli amici a quattro zampe, i soli capaci di dimostrargli amore. Servendosi di essi quasi fossero un prolungamento del corpo e della mente sceglierà di compiere giustizia contro tutti i prevaricatori, opponendosi a ogni forma di disparità. Effettivamente le similarità fra i protagonisti del “Dogman” italiano e di quello francese non sembrano poche: entrambi provengono da un quadro fortemente malfamato, fanno leva su apparenti debolezze per attendere con lenta ossessione il momento del riscatto e leniscono il loro malessere ritrovando l’ardore di cui necessitano nei fedelissimi quadrupedi. A manifestare egregiamente questa densità di pulsioni e stati d’animo è l’attore principale Caleb Landry Jones, che grazie alla più totale immedesimazione e a un lavoro micro espressivo a dir poco sorprendente sorregge ogni fase del racconto infondendogli spessore e palpabile drammaticità.

Lo stile

Ad una scrittura che scopre talvolta alcune debolezze strutturali, obbligando a qualche sforzo di troppo nell’accettare lo svolgersi degli eventi, risponde una regia che brilla nelle fasi maggiormente cariche d’azione e soprattutto nel restituire a schermo l’empatia fuori dal comune tra il protagonista e i suoi fidati compagni. Inevitabilmente lo stile di Besson - che non ricerca necessariamente la verosimiglianza a tutti i costi - va previamente accolto per poterne fruire con la giusta dose di trasporto. Stabilito ciò, “Dogman” offrirà momenti d’alto coinvolgimento tratteggiando una personalità tortuosa, contraddittoria e perfino caricaturale; e forse - proprio per tutte queste ragioni - assolutamente irresistibile.