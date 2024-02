«Doganieri al servizio dei boss: fiumi di cocaina da Gioia Tauro» 

Reggio Calabria. Dal porto di Gioia Tauro passa un fiume di cocaina. Lo svela un’inchiesta della Dda, che punta il dito anche su intrecci tra funzionari statali e ’ndrangheta. Per i Pm tra giugno 2020 e ottobre 2022 sono passate per lo scalo quasi tre tonnellate di droga grazie a doganieri corrotti e a spedizionieri in contatto con la ’ndrangheta. Due tonnellate e 700 chili sono state intercettati in tre fasi, il resto è finito sul mercato. L’indagine della Finanza ha portato in carcere due funzionari dell’Agenzia delle dogane, Antonio Pititto e Mario Giuseppe Solano, 60 e 59 anni, accusati di traffico internazionale di cocaina, mentre Elisa Calfapietra, 38 anni, dipendente di una società di spedizioni, è ai domiciliari. Quattro gli indagati rimasti in libertà. Secondo il giudice delle indagini preliminari Solano «fungeva da tramite fra il gruppo degli “esfiltratori”» della cocaina «e il gruppo dei doganieri corrotti», attivandosi per «consentire ai container contenenti cocaina di superare i controlli e lasciare il Porto di Gioia Tauro». Il gip evidenzia poi il coinvolgimento dei doganieri «in una pluralità di traffici illeciti» e «la spavalderia criminale dimostrata», attestando «rapporti stratificati ormai da anni fra soggetti che operano all'interno di quell'Ufficio (Agenzia delle Dogane, ndr) e soggetti che gravitano nell'ambito portuale costituiscono espressione di una protervia criminale che promette il ripetersi di analoghi comportamenti».

