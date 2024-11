Dog House, la gestione può attendere 

«Ormai ci siamo, tra la chiusura della procedura e l’organizzazione del lavoro si potrà aprire in pochi giorni». Con queste parole lo scorso aprile, il sindaco Pietro Pisu annunciava con grande enfasi la riapertura della Dog House di via delle Serre. Sembrava mancasse solo la firma ufficiale tra il Comune e l’impresa che si era aggiudicata l’appalto, ma poi qualcosa è andato storto perché i cancelli della struttura, a distanza di mesi, sono ancora chiusi, nonostante sia pronta per l’affidamento in gestione da diverso tempo. In consiglio comunale, martedì scorso, si è discusso proprio dell’affidamento del servizio. «È passata all’unanimità la relazione istruttoria propedeutica alla gara, il procedimento di gara però è ancora in corso», si limita a dire l’assessore al patrimonio Carlo Secci. Eppure dagli uffici di via Nazionale assicurano che la struttura sia stata presa in gestione da «due ragazze, amanti degli animali e molto brave».

L’ennesimo intoppo

Insomma, tra vari rinvii e cavilli burocratici bisogna ancora attendere. Già a maggio del 2023, la struttura sarebbe dovuta entrare in funzione, ma il privato che all’epoca aveva vinto il bando, aveva dovuto rinunciare per motivi personali. Un ulteriore stop che aveva costretto il Comune a riscrivere il bando «apportando però delle migliorie», aveva precisato Pisu. Senza dimenticare il passaggio in Consiglio comunale nel 2019, quando la Giunta, sempre guidata da Pisu, aveva presentato il programma per attivare la proceduta di gara per l’affidamento della struttura.

Il progetto ventennale

La Dog House fa parte di quelle strutture che sono state progettate e realizzate a partire dagli anni Duemila con la legge 37 del 1998 finalizzata all’occupazione, negli anni in cui la città era amministrata dalla Giunta di Pierpaolo Fois, ma è rimasta per tanto tempo un progetto sulla carta, perché pare che una struttura di questo tipo non potesse sorgere in un’area di servizio. «È stata realizzata in un’area S, ossia una zona che poteva essere utilizzata anche per verde attrezzato, dove ci possono essere varie attività. Tutte le concessioni edilizie rilasciate, benché illegittime, se decorre un anno dal rilascio e nessuno le impugna sono valide e non possono essere annullate», ha più volte ribadito l’ex sindaco Fois, sottolineando dunque che nulla negli anni ne ha di fatto impedito l’apertura. Il progetto attuale, invece, prevede un ricovero per cani, un angolo dedicato alla toilettatura, un centro veterinario e una rivendita di prodotti per gli amici a quattrozampe.

I punti dell’accordo

Ma chi gestirà la Dog House dovrà anche garantire collaborazione con il Comune non solo nella prevenzione e nella lotta al randagismo attraverso l’accoglienza dei cani randagi fino all’intervento del canile, ma collaborare anche all’organizzazione di eventi finalizzati alla vaccinazione e alla conoscenza degli amici a quattrozampe.

