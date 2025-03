Dodo q: l’album e il live sabato a Cagliari 

Confermando il 2025 come un anno vivace per la scena indipendente sarda, lo scorso 28 febbraio i dodo q hanno pubblicato “75 idee”, primo disco a due anni dall’extended-play “San Domenico”. E con un tour nella penisola in vista, la band ha celebrato l’uscita con due date a Sassari e Marrubiu nel fine settimana, anticipando il concerto in programma sabato 5 aprile a Luchia al Colle di San Michele, a Cagliari. Accompagnato dall’artwork di Rosa Brianda, “75 idee” è disponibile in digitale sugli streaming.

Stile

«Siamo tuttora convinti dell’Ep di debutto, lì per la prima volta abbiamo sperimentato come un gruppo. È dedicato all’omonima piazzetta cagliaritana, dove abbiamo suonato, chiacchierato, conosciuto tante persone, e che resta un posto di quartiere, con tutte le dinamiche umane che volevamo omaggiare.» Fanno parte dei dodo Luca Grasso (basso), Luca Losengo (batteria e cori), Enrico Marongiu (chitarra e voce) ed Emanuele Carta (sintetizzatore e voce). «Prima ognuno aveva progetti diversi, chi portava avanti sonorità rap, e chi veniva da esperienze rock. Nasciamo perché un giorno Emanuele doveva suonare, e propose a Enrico di accompagnarlo alla chitarra: da lì si aggiunsero Losengo alla batteria, e Grasso poco dopo. Era stato deciso di chiamarci "dodo" perché l’idea era di fare un concerto e scioglierci il giorno dopo, ma ci è andata bene e abbiamo continuato. E tre anni dopo, eccoci qua!». “75 idee” è uscito per l’etichetta indipendente Atlantide Dischi, prodotto dal gruppo con Samuele Dessì in tutti e nove i suoi brani. «Il disco è stato un esperimento dall’inizio alla fine, come una serie di “idee” che seguono fili concettuali sviluppati tramite il suono e le parole.» E rispetto al repertorio precedente, che mischiava indie rock e rap alternativo, nel nuovo album i dodo si muovono verso nuovi lidi sonori. «Ispirazioni importanti le abbiamo trovate nel cantautorato italiano, da De André a Iosonouncane, guardando però anche a Fountaines DC e Verdena». I testi, invece, sono «alle volte legati alla quotidianità, altre volte solo esperimenti d’immaginazione, nell’ottica di una fantasia intesa come modo diverso di ragionare».

RIPRODUZIONE RISERVATA