Dodicimila morti, non si trova Zen 

Anche ieri nessuno dei suoi parenti ha voluto parlare con i giornalisti, lasciando ai sindaci delle località che hanno segnato il percorso personale e lavorativo dell'uomo il compito di testimoniare la preoccupazione e insieme la speranza per le sue sorti. Zan risiede a Maerne di Martellago, nel Veneziano, insieme alla seconda moglie, Patrizia. A Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, vivono la prima moglie e uno dei figli, Leonardo, che ha parlato col primo cittadino, Simone Bentolin: «Mi ha conermato – dice quest’ultimo – la richiesta dei congiunti di rispettare il silenzio e il desiderio di trascorrere in tranquillità questi momenti difficili».

In Italia, invece, si attendono notizie su Angelo Zen, il consulente orafo veneto 60enne che risulta disperso da domenica. Se ne sono perse le tracce a Kahramanmaras, epicentro del sisma. Ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che Zen, la mattina successiva all'ultimo contatto, avrebbe dovuto incontrare un socio turco per discutere di lavoro. Una riunione ovviamente cancellata dal corso degli eventi.

Istanbul. I gemiti sempre più flebili e rari che si levano dalle macerie sono più potenti delle proteste sui social per i ritardi nei soccorsi, ma Erdogan fa mea culpa solo in parte, punta il dito sui provocatori e silenzia Twitter. Mentre il bilancio provvisorio del sisma che ha colpito Turchia e Siria oltrepassa la mostruosa cifra di oltre 11.700 morti e 53mila feriti, tutto quello che ha da dire il presidente è che «all’inizio ci sono stati problemi negli aeroporti e sulle strade, ma le cose stanno diventando più facili» . Tutto questo mentre a Istanbul si teme per la tenuta della faglia vicino alla capitale.

Attesa in Veneto

Polemiche roventi

Tornando a Erdogan, il suo ottimismo ostentato suona sinistro di fronte alle macerie delle aree devastate al confine con la Siria, dove il presidente è arrivato per chiedere «unità e solidarietà. Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse. Vi chiedo di non dare un'opportunità ai provocatori». Poco dopo Twitter, dove si erano moltiplicate proteste e critiche per i ritardi nei soccorsi, ha smesso di funzionare.

Proprio sul social Kemal Kilicdaroglu, leader del principale partito di opposizione (il Partito popolare repubblicano), si era scagliato contro Erdogan. Lo accusa di essere «responsabile della «lenta reazione» dei soccorsi e denuncia che il governo non ha mai spiegato dove siano finiti i 4,6 miliardi di dollari raccolti con la cosiddetta “tassa sui terremoti”, imposta dopo il violento sisma del 1999. Certo, non nella prevenzione dei disastri e nello sviluppo dei servizi di emergenza, ha denunciato a sua volta il giornalista turco Can Dundar, in esilio in Germania.

La mannaia della censura

Intanto, dopo i post «provocatori» sui social network, diciotto persone sono state fermate dalla polizia e cinque sono state arrestate. E forse non basterà a placare la rabbia della gente il sostegno annunciato da Erdogan di circa cinquecento euro per ciascuna famiglia colpita. Gli edifici distrutti sono 6.444, gli sfollati almeno trecentomila. Non si contano le persone che passano la notte accanto a fuochi di fortuna all'aperto, solo una coperta addosso per ripararsi dal gelo, e difficilmente basteranno i resort di lusso di Antalya, Alanya, Mersin, dove il presidente ha promesso di ospitare gli sfollati.

Siria in emergenza

Ancora più drammatica la situazione in Siria. Ad Aleppo si rischia un'epidemia di colera, ha avvertito la Fondazione Avsi. E parte anche la polemica internazionale sull'impatto delle sanzioni imposte nel 2011 contro il regime di Bashar al-Assad, che impedirebbero o rallenterebbero la consegna di aiuti. «Respingo categoricamente l'accusa che le sanzioni possano aver alcun impatto sugli aiuti», ha detto il commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarcica.

La faglia anatolica

Lo sciame dei terremoti fra Turchia e Siria si è esteso verso Sud di almeno cinquanta chilometri, continuando a scivolare lungo la faglia Est Anatolica al confine. Le scosse si stanno propagando anche lungo la seconda faglia che si è attivata il 6 febbraio e si stanno estendendo a Nord-Est della città di Malatya. Sono queste le due faglie attualmente attive e che nell'arco delle ultime dodici ore hanno generato circa 400 repliche. Ad avere un quadro preciso dei danni, aiuteranno le immagini dei satelliti, già acquisite. Resta da sempre una sorvegliata speciale la faglia Nord Anatolica, che arriva a lambire la città di Istanbul: dal 1939 ha generato sette grandi terremoti.

