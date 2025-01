Dodici volontari per due paesi 

Tra i Comuni della Sardegna che hanno presentato progetti per il servizio civile, spiccano Sant’Andrea Frius ed Escalaplano. Il primo si è visto approvare ben cinque progetti, relativi all’ambiente (Rispettiamo l'ambiente: volontari per la tutela ambientale e del territorio nei Comuni del sud Italia), assistenza (volontari per la salute e il benessere della comunità), educazione (volontari nella comunità – servizi educativi per i comuni della Sardegna), protezione civile (prevenire e sensibilizzare: volontari per la sicurezza dei cittadini del sud Italia) e cultura (Il piacere della lettura - volontari nelle biblioteche del sud della Sardegna).

Il Comune di Escalaplano ha invece quattro progetti: i due relativi ad ambiente ed educazione uguali a quelli di Sant’Andrea, mentre quelli in ambito di cultura ed educazione sono relativi a (Cultura e Storia: volontari per la valorizzazione del patrimonio nel sud della Sardegna) e educazione dal titolo (dall’informazione alla partecipazione, volontari per una cittadinanza informata e consapevole).

Le domande sono già aperte e scadranno il 18 febbraio alle 12. Possono partecipare persone tra i 18 e i 29 anni. Tra i due centri, sono a disposizione 12 posti. (s. m.)

