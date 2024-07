Dodici ore di musica, in migliaia in spiaggia per il festival Twelve 

Dodici ore no stop di divertimento in riva al mare. Un tempo scandito da caldo, musica, giochi. Gli organizzatori del Twelve festival, Nicola Arzu, Alessandro Fois e la Svl synergie, hanno fatto bingo, inserendo l’appuntamento nell’ultimo fine settimana che anticipa l’annunciato boom di presenze agostane. Sono state migliaia le persone che, tra le 15 di sabato e le 3 del mattino successivo, hanno invaso la prima spiaggia della Capannina dove l’organizzazione ha allestito il maxi palco, vari contest e montato giochi acquatici. Sotto il cielo stellato sono saliti i decibel, con lo spettacolo garantito da un manipolo di artisti di fama nazionale fra i quali Jake La Furia, uno dei rapper più iconici d’Italia, Mondo Marcio, Madman, fresco di uscita con il suo nuovo album Lonewolf, i Datura, leggende della musica dance degli anni Novanta, Scuolazoo, animazione e intrattenimento senza sosta, ed Edmaro, il dj-set che ha fatto vibrare la spiaggia. In console anche Daniel Pessiu, il talento 13enne di Tortolì.

Tutto è filato liscio anche nell’ambito sicurezza. L’area esterna è stata presidiata da carabinieri, polizia e per la viabilità dalla polizia locale. Sempre ieri, dal pomeriggio a notte fonda, il litorale ogliastrino è diventato teatro di festa nel tratto di Is Orrosas (Lotzorai) con la prima edizione del beach party ricco di animazioni e musica che hanno accompagnato il divertimento di più generazioni. (ro. se.)

