Dodici milioni di euro per recuperare e realizzare uno degli interventi più importanti sul patrimonio minerario del territorio. È questa la cifra che la Regione si appresta a trasferire al Comune di Iglesias per il progetto di valorizzazione della laveria La Marmora di Nebida, che dopo anni di tentativi e difficoltà amministrative per inserirla all'interno del circuito dei siti di interesse turistico, entra in una fase decisiva: il Comune di Iglesias ha infatti approvato lo schema di accordo di programma per la messa in sicurezza e la valorizzazione della laveria.

L’accordo

L'intesa, assieme al Comune, coinvolge la Regione - con un ruolo fondamentale dell'assessorato all'Industria -, la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il Parco Geominerario, ciascuno con compiti di coordinamento, attuazione, tutela e valorizzazione del sito. il prossimo passaggio sarà la sottoscrizione del contratto con Igea, proprietaria dell'immobile, che concederà al Comune la disponibilità della struttura per almeno dieci anni.

«L'accordo è stato propedeutico al contratto di locazione tra noi e Igea. - spiega l'assessore comunale al Bilancio Daniele Reginali - La settimana prossima stipuleremo il contratto, dopodiché ci sarà la delibera con la Regione attraverso la quale ci trasferiranno 12 milioni di euro per la realizzazione del progetto alla laveria».

La concessione in locazione dell'immobile per un periodo superiore ai nove anni è un passaggio necessario per dimostrare la disponibilità giuridica della laveria e poter così accedere ai finanziamenti europei del programma Fesr 2021-2027, la cui programmazione è ormai vicina alla scadenza. Si tratta quindi di una soluzione che consente al Comune di accelerare l'iter e non rischiare di perdere le risorse disponibili. «È la formula più immediata per poter accedere alla programmazione europea – conferma il sindaco di Iglesias Mauro Usai – ma in futuro puntiamo ad acquisire definitivamente il bene». Usai definisce l'intervento «l'opera di riqualificazione mineraria ai fini turistici e culturali più importante degli ultimi trent'anni», aggiungendo che, «dopo Porto Flavia, la laveria La Marmora rappresenta uno dei siti prioritari del Parco Geominerario. Dopo anni di tentativi il Comune fa il suo dovere per restituire all'uso produttivo e turistico un bene che in molti definiscono “il Colosseo del mare”1». E sulle ricadute economiche il progetto è ancora più ambizioso: «Genererà un indotto economico che ancora non riusciamo a inquadrare, ma sarà sicuramente molto alto. Secondo noi supererà anche Porto Flavia», afferma Usai.

Il passato

L'operazione è stata resa possibile anche grazie alla risoluzione di una serie di criticità che per anni avevano impedito di procedere. «La ricostruzione della situazione catastale e proprietaria, insieme alla verifica dei vincoli di tutela, ha richiesto un lavoro tecnico e amministrativo durato circa un anno, con il coinvolgimento di Igea, Regione, Comune, Soprintendenza e Parco geominerario», ha dichiarato l’assessore regionale all'Industria Emanuele Cani, che inquadra l'intervento nella più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso: «Questa attività rientra nella valorizzazione dei beni della società Igea. – Conclude Cani - L'obiettivo della Regione è quello di mettere a reddito il più possibile questo patrimonio e di valorizzarlo, valutando non soltanto opportunità turistiche e ricettive, ma anche possibili utilizzi produttivi».

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