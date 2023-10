Dodici milioni per il rio Cocodi 

Sono in corso gli interventi nel rio Cocodi, per la riduzione del rischio idraulico e il ripristino delle infrastrutture nella rete dei corsi d’acqua del territorio comunale di Uta.

I numeri

L’opera, che vanta un quadro economico di 11.760.000 euro, con un importo dei lavori di 6milioni e 678.752,67 euro, integra quello già compiuto sul ponte in prossimità del Rio Cixerri. Il contesto in cui dovrà svilupparsi l’intervento è principalmente di tipo rurale e si snoderà anche in prossimità di aree produttive agricole e a infrastrutture stradali. In seguito all’alluvione del 10 e 11 ottobre del 2018, nella Sardegna meridionale e orientale, che ha determinato una situazione di emergenza idrogeologica di estrema gravità, confermata dalla Giunta regionale, al Comune di Uta è stato assegnato l’ingente finanziamento di quasi 12 milioni di euro per il Rio Cocodi, e più di 10 milioni per il Rio Sa Sarpa, oltre a un altro finanziamento per interventi sugli edifici comunali.

Gli interventi

Con i lavori si procederà al ripristino delle sezioni idrauliche lungo tutto il tracciato, con la manutenzione straordinaria della protezione in calcestruzzo e cemento armato. Il progetto, inoltre, prevede interventi di manutenzione straordinaria sugli attraversamenti, e il rifacimento del tratto di arginatura per un tratto di oltre 20 metri, rovinato dalla piena del 2018, che ha determinato numerosi danneggiamenti diffusi, sia nelle sponde sia nel fondo, specialmente nel tratto di valle.

In Municipio

«La sicurezza del territorio è una priorità assoluta per Uta, che si trova tra due fiumi, e per cui l’acqua ha sempre rappresentato una risorsa essenziale e un pericolo allo stesso tempo – commenta la vicesindaca Michela Mua - Grazie al finanziamento, destinato alle emergenze di protezione civile, stiamo portando avanti opere di fondamentale importanza per la comunità».

Chiude il sindaco Giacomo Porcu: «Gli interventi sono stati da subito ritenuti prioritari sia alla viabilità generale del paese, sia per ripristinare le condizioni di fruibilità per le tante aziende agricole che operano in quel comprensorio. Un'infrastruttura fondamentale, senza la quale il paese si trova di fronte ad una frattura tra l'urbano e l'agro a sud-ovest del paese, sede di centinaia di aziende».

