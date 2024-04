Dodici milioni per frenare lo spopolamento 

Il futuro dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” passa attraverso i patti territoriali, un progetto finanziato dalla Regione per 12 milioni di euro, con una sforbiciata di 7 milioni rispetto alla partenza del percorso che risale al 2021 e un’altra alle opere da realizzare: da 35 sono passate a 15. Nell’insieme gli interventi vanno dai percorsi sportivi nell’acqua termale di Santa Mariaquas alla riqualificazione del Centro di educazione per gli adulti, dall’illuminazione a led alla finestra aperta sulle tradizioni popolari fino all’inclusione sociale e a tanto altro. Sei i Comuni associati: con San Gavino capofila, ci sono Sardara, Serramanna, Serrenti, Samassi, Pabillonis.

Potenzialità interne

Quasi la metà dei fondi è già nelle casse dell’Unione che ha sede a San Gavino, dove in questi giorni, in collaborazione con gli uffici tecnici dei singoli Comuni, si lavora alla progettazione. E sarà un percorso agevolato per l’apertura dei cantieri e la chiusura entro tre anni, nel rispetto della Convenzione firmata lo scorso luglio dalla direttrice del Centro di programmazione regionale, Elena Catte, e dal presidente dell’Unione, il sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna. «La Regione – ricorda quest’ultimo – nel 2022 ha rimodulato l'importo e ha chiesto di rivedere i progetti non riconducibili allo sviluppo delle potenzialità interne. Il ritardo è dipeso dalla Regione, per un anno rimasta senza un direttore al Centro di programmazione. Il piede sull’acceleratore dopo la firma della convenzione che ha consentito la nascita dell'ufficio unico di progetto. La stazione appaltante sarà l’Unione dei Comuni, dunque avremo un’unica gara d’appalto: soluzione che accorcia l’avvio dei lavori».

Gli interventi ruotano attorno a iniziative tese ad accrescere le potenzialità interne secondo la strategia nazionale, per invertire e migliorare le tendenze demografiche in atto e creare lavoro. Al centro di questa strategia ci sono l'istruzione, la cultura, la mobilità, il sociale, il risparmio energetico.

Bici, turismo e luci a led

Unica opera che tocca i sei Comuni è un itinerario in bicicletta per complessivi due milioni di euro. Spazio alla cultura con il Polo tradizioni popolari di Pabillonis per un milione 634 mila euro, a Serramanna il Centro di educazione permanente per adulti e la formazione della tecnica costruttiva di edilizia con un milione 580 mila euro. A Sardara è il turismo a ritagliarsi la fetta di un milione di euro per percorsi nelle acque termali. Serrenti sempre più smart city volge anche lo sguardo alla sostenibilità ambientale per un milione 250 mila euro, mentre Samassi ha puntato al led per 442.810 euro. San Gavino si è concentrato sul sociale: 2 milioni 897 mila euro riservati al centro di aggregazione integrato col centro antiviolenza e un Polo sperimentale di inclusione sociale.

I sindaci

«Il progetto – ricorda Beatrice Muscas, sindaca di Samassi – mette in relazione le architetture in terra cruda, nel segno della continuità e conservazione dei manufatti locali». Per Leo Talloru di Serrenti «l’energia alternativa è salute per l’ambiente e risparmio sui costi delle bollette». Soddisfatto Giorgio Zucca di Sardara: «La sistemazione e apertura al pubblico dei bagni romani è una carta in più sulla ruota del turismo».

