Dodici mesi di immagini che raccontano i beni minerari 

Nuova edizione per “Mining Heritage”, il concorso fotografico bandito dal parco Geominerario in vista della pubblicazione del proprio calendario istituzionale 2024. Il concorso ha l’obiettivo di valorizzare con scatti originali, avvincenti e significativi, le caratteristiche identitarie della cultura e dell’architettura mineraria, le peculiarità dei luoghi e dei paesaggi, la flora, la fauna, la storia, le persone e l’artigianato delle aree e dei comuni del Parco. Per partecipare occorre inviare massimo 3 scatti via mail entro il 20 novembre (modalità sul sito web dell’ente). I 3 più belli riceveranno 750, 500 e 350 euro e saranno pubblicati sul calendario 2024 del Parco e nei canali web dell’ente. (f. m.)

