Dodici case assegnate in dieci anni 

Dodici alloggi popolari assegnati in dieci anni. Un ricambio che procede con tempi biblici per i 250 in graduatoria, perché di case popolari sfitte a Carbonia ce ne sono solo 20-25, ma le difficoltà di Area nelle opere di ripristino talvolta le rende inutilizzabili.

Parcheggiati

È questo il contesto con cui deve fare i conti in città chi vive il dramma della casa, come pochi giorni fa la 58enne Luciana Bisio, da 17 anni nelle graduatorie di assegnazione, rimasta senza tetto e collocata dal Comune nelle cosiddette case parcheggio di un ex albergo operaio di via Costituente. Divide il monolocale di 40 metri quadrati con un’altra inquilina. Nell’edificio, fra i simboli della città di fondazione e poi per tanti anni liceo scientifico, ci sono 12 alloggi di fortuna ricavati da aule e uffici. «Siamo qua da otto anni – racconta Simona – con mio marito e due ragazzi: prima eravamo in un’unica aula con bagno, ora da un anno ci è stato dato un appartamento con due camerette, una cucina e un bagno: va molto meglio, è dignitoso, ma siamo in graduatoria da oltre dieci anni e il nostro turno non arriva mai». La stessa riflessione di Luciana Bisio: «Diciassette anni inutilmente nelle liste sia di Area che comunali, ma ieri gli assistenti sociali mi hanno rincuorato: forse la soluzione per me è vicina». Il ricambio è tutt’altro che veloce: bene che vada la permanenza minima è di due anni. E se si parla di ricambio, la palla passa al Comune e ad Area: in graduatoria ci sono 250 persone. «Ai primi del 2024 – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – è realistico che inizieremo la costruzione di dieci alloggi popolari in via Angioy».

Le assegnazioni

Di case popolari finite Area ne ha assegnato otto (dopo un attesa di anni) a Cannas di Sopra. Di nuovo all’orizzonte non c’è nulla, ma ce ne sono circa 20-25 cosiddette di risulta (liberate dai precedenti assegnatari) ma sotto eterna manutenzione: Area riesce ad assegnarne non più di 2-3 all’anno. Sono da via Dalmazia a via Curiel, da via Satta a via Sanzio, da via Sicilia a corso Iglesias. «La Regione ci finanzia 300 mila euro – anticipa il direttore generale Cristian Riu – per la sistemazione e l’assegnazione delle case di risulta: dobbiamo fare i conti con la carenza di risorse ma è nel nostro interesse affidare case e percepire il canone». Restano ancora dieci alloggi ma a canone concordato (sino a 450 euro mensili) in via Suor Anna Lucia: ieri il sorteggio fra i candidati a pari punti nella graduatoria provvisoria da cui scaturirà ora quella definitiva.

