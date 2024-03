Dodici appartamenti per le famiglie che vivono nei container 

Per trent’anni quelle case del rione che crollava sono state il cruccio per decine di famiglie della frazione di Bacu Abis. Una delle sfide annunciate ai primi del 2000, è stata parzialmente vinta: Area (una sua impresa d’appalto) ha finito di costruire in viale della Libertà (una strada che assieme a via Cogne è da decenni caratterizzati da cedimenti geologici) tre nuove palazzine, per complessivi 12 appartamenti.

Le nuove palazzine

Anni fa Area ne aveva realizzato in zona altre in legno (tecnologia che si è rivelata non in linea con le attese), ora ha completato con tre in muratura, con fotovoltaico, climatizzazione, garage. I precollaudi sono andati a buon fine, i collaudi sono in corso e a fine mese i destinatari degli alloggi potranno visitare le loro nuove case. Si tratta di quanti (sia privati che affittuari di Area) negli ultimi venti anni erano stati evacuati dalle abitazioni a rischio crollo. «Appare chiaro che in questo frangente i tecnici di Area - testimonia Giuseppe Meletti, presidente del comitato che per decenni ha combattuto per risolvere i problemi strutturali del rione – hanno curato ogni minimo dettaglio di questa operazione che è durata un anno esatto dal momento in cui è apparso il cantiere: è in corso la fase burocratica per le certificazioni ambientali e l’accatastamento e siamo fiduciosi che le famiglie a fine primavera possano avere le chiavi di casa».

Dodici alloggi

I dodici alloggi sono destinati agli ospiti della cosiddetta “casa polmone” in legno (una delle prime costruite 10 anni fa per ospitare gli sfollati) più altri privati che erano stati comunque evacuati dalle palazzine lesionate dai cedimenti del suolo, e poi demolite. Per smuovere Area (che quando questa avventura ebbe inizio si chiamava Iacp), il comitato organizzò mille riunioni con ogni assessore regionale ai Lavori pubblici che si è succeduto nella carica: «Avevamo fatto anche una marcia da Bacu Abis a Carbonia – ricorda Giulio Falletto, la cui famiglia risultò fra quelle evacuate dalle palazzine pericolanti – questo intervento di risanamento nel rione sta addirittura generando un inatteso circolo virtuoso: con le case più sicure diverse giovani coppie si sono insediate in viale della Libertà, e con le coppie stanno arrivando di conseguenza i figli». Tutto un altro capitolo rispetto a quando le famiglie sfollate erano rimaste per un anno nei container forniti da Area. Ciò non toglie che occorra ancora eseguire la sistemazione di alcune palazzine (fra le prime realizzate al posto degli edifici demoliti) che diedero quasi subito dei problemi connessi all’umidità. Una parte degli interventi di Area è nel frattempo consistito anche nel risanamento delle palazzine ritenute da non demolire.

