Dodici anni di ruspe sulla Sassari-Olbia 

La posa della prima pietra della Olbia porta la data del 20 giugno 2012 e di rinvio in rinvio, 12 anni dopo, la Statale 597 a quattro corsie, ultimata e tutta percorribile è ancora un obiettivo da raggiungere. Non solo, perché il problema dello sforamento dei tempi di consegna dell’opera sta determinando anche nuovi inghippi burocratici, come la necessità di una revisione delle valutazioni di impatto ambientale dei tratti non ancora ultimati. Le indicazioni di massima che erano state definite nel 2022 davano per certa l’ultimazione delle opere (nei lotti 2 e 5) entro dicembre dell’anno scorso, ma non hanno avuto seguito. Ancora c’è molto da fare sulla 597. I problemi sono per il lotto 5, in territorio di Berchidda e per il lotto 2, tra Ardara e Ozieri. La notizia positiva è che i prossimi mesi potrebbero essere quelli buoni per la definitiva ultimazione della nuova Olbia Sassari. Nel lotto 5 sono in corso gli interventi della viabilità locale (complanari e altre opere di fondamentale importanza). Va detto che i lavori della riqualificazione Statale (arteria strategica di collegamento tra la costa occidentale e quella orientale del nord Sardegna) avrebbero dovuto concludersi nel biennio 2016 2017. Il ritardo è notevole e ora si parla dei primi mesi del 2025 come termine ipotizzabile della chiusura degli ultimi cantieri. Sperando che le difficoltà tecniche e finanziarie che affrontano le imprese non determinino ulteriori rinvii.

