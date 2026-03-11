Dodici amministrazioni al Consiglio sulla statale 389 

Condivisione bipartisan della mobilitazione sulla statale 389. Sono una dozzina le amministrazioni comunali ogliastrine (Lanusei, Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini, Girasole, Ilbono, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Talana e Tertenia) che hanno convocato le rispettive sedute di Consiglio per domani alle 18 a Lanusei. «L’esigenza di trattare l’argomento appare l’occasione per rafforzare la sinergia istituzionale, evidenziando la cooperazione tra enti per obiettivi comuni, ai fini di garantire una visione strategica condivisa, nonché creare l’opportunità di condividere criticità e soluzioni».

È lo spirito congiunto delle amministrazioni in vista della seduta convocata dal presidente del Consiglio comunale, Matteo Stochino, su richiesta del Comitato per il completamento della 389. «Il completamento della 389 da Villagrande sino alla 125 per Tortolì, passando per Lanusei, è un’opera fondamentale per l'Ogliastra. Il cui realizzo - sostiene Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo e componente del Comitato - permetterà di uscire definitivamente da un storico isolamento. Avvicinarsi al nord Sardegna significa raggiungere agevolmente la porta principale dell’Isola in cui gravitano tre quarti degli arrivi di merci e passeggeri dei porti e aeroporti dell’Isola. E un sensibile avvicinamento ai servizi essenziali». (ro. se.)

