VaiOnline
Lanusei.
12 marzo 2026 alle 00:33

Dodici amministrazioni al Consiglio sulla statale 389 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Condivisione bipartisan della mobilitazione sulla statale 389. Sono una dozzina le amministrazioni comunali ogliastrine (Lanusei, Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini, Girasole, Ilbono, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Talana e Tertenia) che hanno convocato le rispettive sedute di Consiglio per domani alle 18 a Lanusei. «L’esigenza di trattare l’argomento appare l’occasione per rafforzare la sinergia istituzionale, evidenziando la cooperazione tra enti per obiettivi comuni, ai fini di garantire una visione strategica condivisa, nonché creare l’opportunità di condividere criticità e soluzioni».

È lo spirito congiunto delle amministrazioni in vista della seduta convocata dal presidente del Consiglio comunale, Matteo Stochino, su richiesta del Comitato per il completamento della 389. «Il completamento della 389 da Villagrande sino alla 125 per Tortolì, passando per Lanusei, è un’opera fondamentale per l'Ogliastra. Il cui realizzo - sostiene Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo e componente del Comitato - permetterà di uscire definitivamente da un storico isolamento. Avvicinarsi al nord Sardegna significa raggiungere agevolmente la porta principale dell’Isola in cui gravitano tre quarti degli arrivi di merci e passeggeri dei porti e aeroporti dell’Isola. E un sensibile avvicinamento ai servizi essenziali». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia