Dodici alberi monumentali saranno tutelati dalla Regione 

Gli alberi monumentali del Fluminese, saranno salvaguardati dalla Regione e dai comuni di Fluminimaggiore e di Buggerru. L’ha deciso l’assessorato regionale per la Difesa dell’ambiente, che nei giorni scorsi ha dato mandato ai due comuni di porre l’apposita cartellonistica in prossimità degli alberi, con la descrizione della specie e le indicazioni per la loro tutela.

«Si tratta di alberi secolari – spiega il sindaco Fluminimaggiore, Paolo Sanna – che erano stati censiti alcuni anni fa dal Corpo forestale. Le schede tecniche redatte per ogni albero sono state poi trasmesse agli uffici regionali preposti e ora si è predisposto quanto previsto dalla normativa ministeriale». I 12 alberi monumentali, ben otto ricadenti nel territorio di Fluminimaggiore e quattro in quello di Buggerru, appartengono prevalentemente alle specie ulivo, quercia, pino domestico, ginepro e roverella.

Si possono trovare nelle località Fighezia, Antas e Is Cumpingius. «Sono dei monumenti naturali – spiega la sindaca di Buggerru, Laura Cappelli – che appartengono al nostro patrimonio naturale e in quanto tali saranno salvaguardati col massimo impegno». La proprietà degli alberi monumentali è privata. «I proprietari, oppure chi ha in uso quei terreni agricoli – precisa Paolo Sanna – per ogni intervento sulle specifiche piante, deve presentare istanza ed essere autorizzato dalla Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA