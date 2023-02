Dodicenne violentata da due minori 

Messina . Immobilizzata con la forza e poi costretta a subire violenza. Una scena ripresa con lo smartphone e poi diffusa sui cellulari degli amici. La vittima dei presunti abusi sessuali, che risalirebbero al 7 dicembre scorso, è una ragazzina di appena 12 anni e gli autori sarebbero due 15enni che sono stati arrestati dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, e trasferiti agli arresti domiciliari in due diverse comunità alloggio per minori della Sicilia orientale, al fine di avviare un percorso educativo, con l'ausilio di operatori professionali. Ai due ragazzi viene contestata la violenza sessuale e privata e la diffusione di materiale di pedopornografia minorile.

La denuncia

A rivolgersi ai carabinieri sono stati i genitori della ragazzina, che hanno presentato una denuncia dopo aver ascoltato il racconto della figlia in lacrime e ancora sotto choc. Dalle indagini sarebbe emerso che i due arrestati, «inducendola con un pretesto e con minacce, avrebbero condotto la 12enne, facendola salire a bordo di uno dei loro motocicli, in una campagna isolata a sera inoltrata in un luogo privo di lampioni o di altra luce artificiale». Poi gli abusi. Non è questo il primo caso di violenza condotto da autentiche baby gang in quel comune. A ottobre, nel parco urbano, un'altra 12enne è stata aggredita da un un coetaneo che l'ha prima insultata e dopo le ha sferrato un pugno in pieno volto, causandole lesioni al naso.

Il fenomeno online

Un aumento dei fenomeni di violenza e abusi, definito «preoccupante» dagli esperti di tutto il mondo, si è verificato nell'anno del Covid, con particolare allarme per quelli perpetrati online, con il brooming, il sexting, il revenge porn, il sextorsion. Per questo vengono reiterati gli appelli di istituzioni e associazioni ai maggiori social network come Facebook perché vigilino su quanto avviene nelle loro piattaforme.