Dodicenne vince il concorso per giovani musicisti  

Torna alla ribalta il nome di Matteo Trullu, residente a Decimomannu. I riflettori si sono riaccesi sul dodicenne cantante e polistrumentista, stavolta con in mano la sua Fender Stratocaster. Matteo suona e canta in una rock band, studia pianoforte all’indirizzo musicale della Pascoli-Nivola di Assemini e chitarra con il maestro Francesco Congia.

Tra febbraio e marzo aveva partecipato, arrivando in finale, ai concorsi canori “Sanremo Junior” e “Note in radio”. Durante l’estate ha vinto anche altri festival, dimostrando di avere preziose doti canore. L’importante sforzo e impegno di Matteo, dei suoi genitori e del fratellino Andrea (suo più grande fan), hanno dato straordinari risultati anche con lo strumento a sei corde.

Lo scorso 25 agosto ha infatti vinto lo “Stintino guitar contest”, il prestigioso concorso riservato ai musicisti nati e residenti in Sardegna di età compresa tra gli 11 e i 21 anni. Matteo ha superato gli altri partecipanti aggiudicandosi il primo posto con una cover di “Comfortably Numb” dei Pink Floyd. Il premio? Una splendida Taylor acustica e l’augurio di poterla suonare il più a lungo possibile.

Il contest è arrivato alla sua quinta edizione. La manifestazione è nata nel 2018, dopo la prematura scomparsa del giardiniere e chitarrista sassarese Gian Piero Doppiu, per volontà dei suoi genitori e degli amici più cari. In ospedale aveva affidato la sua Fender Telecaster a un amico dicendogli «prendila e suonala tu per me». E anche Matteo ha raccolto, idealmente, il testimone passato da Doppiu.

