Dodero: presentazione a Cagliari 

Si intitola “40 anni in Regione” (Europa Edizioni) ed è il libro scritto da Umberto Dodero che sarà presentato domani sera a Cagliari, alle 17, alla sala Kipling in viale Trieste 166.

Il libro racconta la storia di Il giovane Bruno, ambizioso, impavido e intraprendente. Muove i primi passi nel mondo del lavoro tentando di farsi strada e conquistare una posizione soddisfacente, ma soprattutto entrare a far parte dell’organico di un’Amministrazione Pubblica, in particolare della Regione Sardegna, è la sua grande aspirazione. Giunge così il momento tanto agognato, il premio per la sua costanza. Ma ben presto si accorge che intorno a sé nulla è così roseo; se in un primo momento vagheggiava l’idea di un luogo in cui poter conoscere delle persone e con loro affrontare un lungo percorso lavorativo, ora si rende conto che è possibile fino a un certo punto e dovrà fare i conti con imbrogli, raggiri e voltafaccia.

RIPRODUZIONE RISERVATA