Documento unico approvato dalla Giunta 

Via libera della Giunta al Documento unico di programmazione. Confermati i vari servizi nel settore sociale, delle iniziative culturali, delle attività sportive compresi i contributi alle associazioni. Tra le opere la realizzazione dell’anfiteatro nella vecchia pista di skateboard mai ultimata a Su Cantaru, gli interventi sulla viabilità con la sistemazione di diverse strade e l’ampliamento del cimitero. Prevista anche la sistemazione, dopo anni di stop e proteste, del bocciodromo per il quale sono state trovate le risorse necessarie a incrementare i fondi a disposizione dell’amministrazione. Nel Dup compaiono anche gli interventi da attuare con i fondi del Pnnr tra cui l’efficientamento energetico e i servizi per la cittadinanza digitale. A breve il Documento unico di programmazione e il bilancio, entrambi già pubblicati all’albo sul sito del Comune, dovrebbero arrivare in Consiglio per la discussione. ( a.o. )

