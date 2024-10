Documento di Sogaer: «Sicurezza non al top» Poi la marcia indietro 

I sistemi di protezione del perimetro dell’aeroporto di Cagliari-Elmas «benché in piena efficienza, non sono tecnologicamente in grado di rispondere alle caratteristiche di eccellenza auspicate». Inoltre «presentano costi di manutenzione e di impegno del personale elevatissimi». E ancora: «L’efficienza del sistema nel suo complesso non raggiunge i valori auspicati e i livelli di inaffidabilità sono altrettanto alti».

I virgolettati sono della Sogaer: è la stessa società di gestione del Mario Mameli a descrivere un sistema di controllo dei confini di una zona altamente sensibile – tipo l’aeroporto – come affetto da malfunzionamento e, comunque, inaffidabile. La dichiarazione (o ammissione) è contenuta in un documento di giugno allegato alla consultazione preliminare di mercato avviata proprio per la ricerca della «migliore tecnologia radar per il monitoraggio del perimetro del sedime dell’Aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas». Non un bando, ma una procedura avviata per cercare di sistemare quella che, a leggere i documenti, sembra essere una falla nella sicurezza. Che viene smentita, se si chiedono delle dichiarazioni ufficiali. L'amministratore delegato della Sogaer parla di «eccesso di informazioni che possono trarre in inganno» e sottolinea che i dispositivi di sicurezza sono «di altissimo livello».

Secondo quanto trapela, quelle carte non sarebbero dovute finire nell'albo pretorio della società. A continuare a leggere ci si imbatte in altre affermazioni: «L’impianto di sensoristica perimetrale», c'è scritto «è soggetto a severa usura dovuta a condizioni climatiche molto impattanti e soggetto a costanti interventi manutenzione dovuti a malfunzionamentie anomalie. E, per caratteristica propria, restituisce in control room un numero di falsi allarmi molto rilevante». Ma non è finita. Per descrivere la situazione attuale viene aggiunto che «il livello di protezione è governato da un impianto di circa 2.700 sensori fisici installati lungo tutta la recinzione e circa 150 telecamere», che però «hanno la sola visione diurna». Deduzione: di notte sono cieche. C'è poi un sistema integrato «da un radar (Navtech Mod. Ags1600) che monitora la zona denominata testata 32» verso la laguna di Santa Gilla L’area coperta dal radar «non può essere controllata dal passaggio della security per inaccessibilità dell’area ed è difficilmente controllabile mediante sensori ubicati nella recinzione. Tale apparato fornisce una copertura parziale delle aree potenzialmente aggredibili».

Nel leggere c’è da chiedersi: l’aeroporto di Cagliari è davvero sicuro rispetto a possibili intromissioni, per ipotesi, di un gruppo terroristico? Dalla società di gestione assicurano che sì, lo è. Ma quelle dichiarazioni, per errore o no, sono state riportate in un documento ufficiale, pubblico, che potrebbe essere letto anche dall’eventuale terrorista di cui sopra. L'Ad Mereu assicura: «L’eccesso di informazioni fornite pubblicamente in sede di consultazione può aver sicuramente tratto in inganno ma, precisiamo, i dispositivi di protezione multilivello, pi ù che ridondati, garantiscono attualmente allo scalo un sistema di monitoraggio di altissimo livello che si avvale quotidianamente anche della professionalità di tutti i dipendenti delle Società del gruppo». Fra poche settimane, anche a seguito della consultazione «l’aeroporto di Cagliari sarà il secondo scalo nazionale a dotarsi di un radar, collegato a termocamere intelligenti e gestito con software AI, che andrà ad integrare ulteriormente i sistemi presenti».

