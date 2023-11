Documento di programmazione in Aula, test per la maggioranza  

La parola passa al Consiglio. Dopo la presentazione a cura del sindaco e dei singoli assessori, nell’Aula degli Evangelisti si apre la discussione sul Documento unico di programmazione 2024-2026. La seduta, convocata alle 18.30, si apre con la presentazione dei cinque emendamenti (quattro della minoranza, uno dell’Udc), poi gli interventi e la votazione della proposta di delibera.

Occhi puntati su Prospettiva Aristanis e sul consigliere Sergio Locci. I primi, fortemente critici sull’operato della Giunta, non escludono l’astensione (come già avvenuto durante l’esame in commissione Bilancio); il secondo potrebbe rivelarsi l’ancora di salvezza per la maggioranza nel caso in cui qualche assenza dovesse far scendere sotto la soglia minima di tredici i voti del centrodestra. Intanto ieri la conferenza dei capigruppo ha stilato il calendario delle prossime convocazioni per arrivare alla fine dell’anno con il Bilancio di previsione 2024-2025 già approvato. L’assemblea si riunirà il 5 dicembre per la presentazione del documento e per l’approvazione delle aliquote Imu. Poi in Aula il 14 e il 19 dicembre per la discussione del documento finanziario e, se il tempo non dovesse essere sufficiente, nuove sedute il 21 e il 28 dicembre.

