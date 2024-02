Documento di programmazione  e Piano idrogeologico in Aula 

Neppure la campagna elettorale, in città molto movimentata per la presenza nei diversi schieramenti di diversi candidati, ferma l'attività del Consiglio comunale. L’assemblea civica, si riunisce infatti oggi alle 11.30 per l’ esame di due importanti argomenti.

Si parte con l’approvazione del Documento unico di programmazione 2024-26, che risente ovviamente del fatto che il mandato dell’amministrazione Casula sia ormai in scadenza, considerato che le elezioni per il rinnovo del Consiglio si terranno in primavera. Essendo infatti un documento tecnico e di fine mandato può essere modificato e rivisitato dai prossimi amministratori. Tra le misure più importanti delineate, dal Comune evidenziano in particolare quelle a sostegno delle imprese, la riduzione degli oneri di costruzione nel settore dell'accoglienza ed ancora il taglio di tributi locali nel settore commercio e artigianato, per le nuove attività che apriranno nel centro storico dove vige l'isola pedonale. Per lo sport si punta a completare gli spazi esterni del Campo Italia e a costruire il Palazzetto.

Non meno importante il secondo argomento in discussione con l’esame della variante al Piano idrogeologico che arriva finalmente in Consiglio dopo un lungo iter e che segna una svolta nella programmazione urbanistica della città. «Per questo è gradita la presenza dei tecnici locali che potranno assistere alla presentazione della variante frutto di studi del bacino del Temo e degli affluenti», precisano dal Comune. ( s. c. )

