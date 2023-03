Documento del Consiglio per la sanità 

Dopo la delibera di Consiglio comunale dedicata all’emergenza sanitaria sulla situazione della medicina di base nel territorio, a Siamanna il Consiglio ha approvato un manifesto d’intenti in difesa della sanità pubblica in generale. Un’iniziativa presa dall’intero gruppo guidato da Franco Vellio Melas, considerando che negli ultimi anni la sanità pubblica ha subito un graduale e inesorabile processo di smantellamento, in particolare nei territori nel quale sono presenti le piccole comunità.

Con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, il Consiglio ha deliberato un documento per il rilancio della sanità pubblica, un manifesto nel quale si chiede di garantire il diritto alla salute di tutti, la riorganizzazione del sistema sanitario e di cure alla valorizzazione delle competenze mediche con condizioni di lavoro più accettabili e un soddisfacente riconoscimento economico e della professionalità svolte. ( g.pa .)

RIPRODUZIONE RISERVATA