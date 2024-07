«Documenti secretati, si blocchi la procedura per il parco off shore» 

Parti dello studio di impatto ambientale secretate, con righe nere che impediscono di leggerne il contenuto, e grafici sfuocati impossibili da decifrare. A due giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni sul progetto della Ichnusa Wind Power per un parco eolico off shore davantio alle coste del Sulcis i comitati sorti contro l’invasione eolica lanciano l’allarme trasparenza. «La presenza di documenti secretati in una procedura pubblica dimostra la tracotanza di chi vuole imporre progetti altamente impattanti - dice Rolando Marrocu, portavoce del comitato Porto Solky di Sant’Antioco - per ben tre volte la Regione ha fatto notare la presenza di documenti secretati, a luglio, agosto e settembre 2023, ma nella documentazione integrativa della Ichnusa Wind Power pubblicata a novembre, solo la Relazione tecnica emissioni elettromagnetiche, tra i documenti secretati, viene resa fruibile».

Dall’isola di San Pietro il comitato "No speculazione energetica Carloforte” chiede che la procedura autorizzativa si fermi. «Le parti secretate, nell’ambito di una procedura pubblica, sono una questione di trasparenza e legalità - dice Carlo Obino, avvocato, presidente del comitato - abbiamo analizzato le integrazioni della società, ci sono carenze importanti che ci portano a chiedere che la procedura sia cancellata o bloccata. Tra le tante cose, il proponente cita studi sugli effetti del parco offshore, ma riguardano trote, salmoni, pesci esotici non i tonni che invece sono la specie che da noi sarebbe più a rischio con le pale galleggianti, in particolare per gli effetti elettromagnetici. Vogliamo fermarli, stiamo valutando an che la strada del diritto civile».

RIPRODUZIONE RISERVATA