Documenti resi tardi: arrivano i carabinieri 

Carloforte. Dopo partita inedito domenica sera nel match di Promozione giocato a Sant’Antioco tra Verde Isola e Guspini (vittorioso 2-1): ritenendo eccessivo il tempo che la terna arbitrale stava impiegando per restituire i documenti, i dirigenti della società tabarchina hanno deciso di contattare i carabinieri.

Una circostanza confermata dall’appunto scritto a mano nel verbale in cui il direttore di gara, al termine della partita, annota cambi, ammonizioni ed espulsioni. I documenti poi sono stati consegnati a prescindere dall’arrivo dei militari. È stata una gara turbolenta: la Verde Isola ha chiuso in 9 per una doppia espulsione, ma a fine partita il clima non sarebbe stato tanto esasperato. «A malincuore abbiamo accettato il responso del campo», sottolinea il presidente Giuseppe Buzzo, «ma quando mi sono accorto che dopo un’ora i documenti non ci venivano ridati, poiché per tornare a Carloforte dobbiamo prendere il traghetto ho chiamato i carabinieri e chiesto che fosse annotato l’orario di consegna». Non è tutto: «Solo dopo ho scoperto di essere stato espulso: la Procura federale intuisca quando è necessario fermare taluni arbitri. Auspico che arrivi il momento in cui la giustizia sportiva, prima di prendere provvedimenti, senta le controparti».

La Verde Isola ha segnalato la vicenda al presidente della Figc sarda Gianni Cadoni: «Forse c’era tensione», il commento del massimo dirigente, «ma prima di esprimermi devo leggere le carte: non c’è una tempistica precisa per ridare i documenti ma si oscilla fra i 30-60 minuti, sebbene un’ora sia un po’ inusuale».

