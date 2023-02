Documenti in sardo, traduzioni da rivedere 

La minoranza frena sulla traduzione dei documenti comunali in lingua sarda. A puntare il dito contro è il capogruppo del Psd’Az Tonio Pani, che sull’argomento ha presentato un’interpellanza discussa in Consiglio comunale.

Nessuna critica diretta all’associazione Sa Bertula Antiga, che da un anno gestisce il progetto sullo sportello linguistico, ma a non convincere il sardista Pani è la lingua utilizzata per le traduzioni. «L’articolo 23 dello statuto comunale», ha sottolineato Pani, «specifica in modo chiaro la tutela della variante quartese della lingua sarda. Considerato che ad oggi non esiste uno standard linguistico ufficiale per la trascrizione degli atti, questo è a discrezione degli stessi traduttori». Il capogruppo dei Quattro Mori, con la sua interpellanza, ha poi ribadito il fatto che «i documenti pubblicati sul sito del Comune vanno a discordare totalmente con le disposizioni statutarie, utilizzando dei vocaboli appartenenti ad altre realtà locali».

Osservazioni accolte dal sindaco Graziano Milia: «Probabilmente le traduzioni vanno riviste», la risposta del sindaco, «daremo degli indirizzi per apportare delle modifiche. E da parte mia c’è il massimo impegno a organizzare una riunione con la commissione Cultura sul tema della lingua sarda».

