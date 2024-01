Documentario sulla guerra 

Iniziativa culturale per gli ottant’anni dai bombardamenti in Sardegna durante la seconda guerra mondiale. L’incontro, dal titolo “1943: l’anno che cambiò l’Italia”, organizzato dall’Università del territorio, si terrà domani, alle 17,15, nel centro socio-culturale di via Nora. Il relatore sarà Alberto Monteverde, esperto di storia militare. Per l’occasione sarà proiettato il documentario “Bombing raids, la Sardegna in guerra negli inediti Combat Films dell'US Army Signal Corps 1943-1944”, realizzato per l’iniziativa “L’Unione Sarda racconta - Eroi e Caduti della Seconda Guerra Mondiale”, curato da Alberto e Corrado Monteverde. Il film, che narra le vicende della guerra aerea sui cieli della Sardegna, è il risultato di un lavoro di ricerca su pellicole originali in 35 millimetri, realizzate dai combat-cameraman americani, e reperite nei National Archives di Washington. (a. cu.)

