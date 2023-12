Documentario in sardo sul clima che cambia 

Domani alle 9.30, su Rai Sardegna, andrà in onda il secondo documentario dedicato agli effetti dei cambiamenti climatici in Sardegna. Dal titolo “Giambos climaticos, su dolu ‘e sa natura”, il documentario - in lingua sarda - è curato dal giornalista Luca Pinna (che segue anche la regia), da sempre vicino ai temi dell’ambiente e della valorizzazione della natura dell’Isola.

Interverranno Giuseppe Delogu, dottore forestale (già comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), i docenti universitari Gianni Bacchetta (Cagliari) e Ignazio Floris (Sassari), il direttore delle testate giornalistiche del gruppo L’Unione Sarda Emanuele Dessì, l’imprenditore agricolo e pilota di droni Andrea Liverani, gli imprenditori agricoli di Sardara, Spartaco e Moreno Atzeni.

Ci si soffermerà anche sugli effetti del cambiamenti climatici legati non solo al dissesto idrogeologico, ma anche alla vegetazione e alla fauna, a cominciare dagli insetti. Spazio anche al tema delle speculazioni sulle energie rinnovabili, spacciate come progetti green.

