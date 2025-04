Docufilm su Brigitte nella tv tedesca 

Una storia tragica e ricca di colpi di scena. Il caso di Brigitte Pazdernik, la donna tedesca scomparsa a Narbolia e ritrovata senza vita nella acque di Su Pallosu, a distanza di sette anni continua a destare interesse e curiosità non soltanto nell’Oristanese ma anche in Germania, dove la donna viveva insieme al marito Giovanni Perria prima del rientro in Sardegna da pensionati. Un giornalista di Monaco, Erich Grunbacher, sta realizzando un documentario sull’intera vicenda e proprio nei giorni scorsi era nell’Oristanese per raccogliere il materiale. Interviste con il capo della squadra mobile Samuele Cabizzosu, che aveva coordinato le delicatissime indagini culminate con l’arresto del marito, ritenuto dalla Procura il responsabile della morte della donna. Perria era stato condannato in primo grado a 24 anni per omicidio, in Appello la svolta: per i giudici non si tratta più di omicidio ma di istigazione al suicidio e l’ex emigrato viene condannato a 8 anni. Erich Grunbacher ha fatto visita anche alla redazione de L’Unione Sarda dove si è confrontato con i giornalisti oristanesi che hanno seguito la storia, dal momento della denuncia di scomparsa fino al ritrovamento del cadavere e alla vicenda giudiziaria. ( v.p. )

