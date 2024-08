Docenti precari sulle barricate 

Protesta degli insegnanti precari che, ieri mattina a Cagliari, hanno manifestato davanti all’Ufficio scolastico regionale per chiedere la stabilizzazione. Una cinquantina, i manifestanti, in rappresentanza degli oltre mille docenti, secondo i numeri forniti dai sindacati, che pur avendo diritto alla stabilizzazione per un concorso già superato, rischiano oggi di essere sorpassati dai colleghi che hanno, a loro volta, superato quello del Pnrr.

Mobilitazione generale

«Ancora una volta - denuncia la segretaria regionale della Flc Sardegna Emanuela Valurta – si sceglie di non affrontare il gravissimo problema delle stabilizzazioni che incide, oltre che sull’instabilità lavorativa dei docenti e di tutto il personale, anche nella stessa qualità del sistema scolastico». Nonostante i numerosi posti vacanti, le immissioni in ruolo privilegiano i vincitori di concorsi recenti, trascurando i precari storici e aggravando una situazione già critica per le scuole dell’Isola. La protesta organizzata dai precari e sostenuta dalla Flc Cgil si è svolta in concomitanza con iniziative simili in tutte le regioni d’Italia: «Non moriremo precari», «Maestra ci sarai a settembre?», sono alcuni dei cartelli sventolati in via Giudice Guglielmo.

Il canale preferenziale

«Il concorso del 2020 lo abbiamo sostenuto con tanti sacrifici - racconta Daniela Medda, insegnante l’anno scorso a San Sperate - e oggi, rispetto ai colleghi del resto d’Italia siamo stati penalizzati per un anno in meno nella graduatoria che dipende dai ritardi dell’Ufficio scolastico regionale. Chiediamo solo di non andare in coda ai concorsi Pnrr: l’immissione in ruolo è un nostro diritto. Invece ci aspetta un altro anno da precari con molti colleghi che non verranno pagati con continuità». Infatti, nonostante i numerosi posti vacanti, le immissioni in ruolo ora privilegiano i vincitori di concorsi recenti, trascurando così i precari storici. «Anziché immettere in ruolo i vincitori di concorso già dal 2020, viene riconosciuto un canale preferenziale ai docenti che hanno vinto il concorso del 2023 svolto in base alle indicazioni del Pnrr», spiega la segretaria della Flc Cgil. «Da anni portiamo avanti una battaglia contro i limiti imposti al numero di assunzioni che non sono più derogabili perché generano drammatici risvolti sociali con ulteriore aggravamento della precarizzazione del lavoro a scapito della qualità dei servizi d’istruzione».

