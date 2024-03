Docenti penalizzati dal nuovo concorso 

Circa 106 docenti sardi della scuola Primaria, idonei al concorso, rischiano di restare in coda, e senza cattedra, per i ritardi nella pubblicazione della graduatoria da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) della Sardegna. A denunciare la situazione, definita «incostituzionale e umiliante» dalle interessate, è una delegazione dei 106 docenti idonei al concorso ordinario di scuola Primaria 2020 che si dicono «ingiustamente penalizzati rispetto ai colleghi delle altre regioni, a causa del sopraggiungere dei nuovi concorsi banditi nel quadro del Pnrr. Noi docenti idonei sardi ci ritroveremo in coda ai vincitori del nuovo concorso senza aver usufruito del secondo anno di validità della graduatoria, a differenza di tutti gli altri colleghi a livello nazionale, a causa del ritardo di un anno della pubblicazione della graduatoria stessa in Sardegna».

L’appello

I docenti, che hanno partecipato al concorso ordinario statale altamente selettivo, previsto per la copertura dei posti disponibili per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 nella scuola Primaria, si sono rivolti alla stampa e alla radio/tv. La rivendicazione è stara resa nota ai vari esponenti politici locali perché si facessero portavoce della situazione a livello regionale e nazionale per «aiutarci e permetterci di sfruttare appieno l’anno di graduatoria di cui non abbiamo potuto usufruire, non per colpa nostra, e non retrocedere quindi dietro ai vincitori del nuovo concorso», dichiara Daniela Medda, docente di San Sperate, una delle 106 insegnanti idonee sarde, «se l’Ufficio scolastico regionale», dicono le docenti, «avesse presentato per tempo le graduatorie , noi avremmo potuto usufruire dei due anni che ci spettano di diritto e adesso saremo tutte in ruolo come nel resto d’Italia. E invece rischiamo di andare in coda ai vincitori del nuovo concorso Pnrr , situazione assurda e incostituzionale in quanto noi abbiamo già sostenuto medesimo concorso, superandolo con una prova scritta altamente selettiva e un esame orale. Chiediamo un altro anno di validità della nostra graduatoria (concorso ordinario 2020) poiché ci spetta di diritto e come stabilito da decreto».



