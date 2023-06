Docente picchiata da due ragazzine 

Una insegnante è stata colpita al volto con un pugno dai familiari di un alunno dell'Istituto comprensivo di via Meilogu. I medici del pronto soccorso le hanno assegnato una prognosi di due giorni per un lieve ematoma al volto. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri, ma per il momento non è stata formalizzata alcuna denuncia.

La ricostruzione

L'aggressione è avvenuta venerdì scorso, ultimo giorno di scuola, ma la notizia è emersa solo ieri dopo che l'insegnante si è presentata in caserma. Lo scontro sarebbe avvenuto a causa di un presunto scontro che si sarebbe verificato il giorno prima tra due bambini: uno sarebbe stato preso di mira da un compagno con il lancio di una pietra e un bastone. L’indomani le sorelle di uno dei due alunni si sarebbero presentate a scuola per cercare l’altro ragazzino: quando l’insegnante, nei corridoi dell’istituto, avrebbe cercato di fermarle sarebbe partito il pugno.

I fatti sarebbero avvenuti all’interno della scuola “Mameli”, ospitata nell’istituto comprensivo “Ciusa”, dove la docente insegna ormai da qualche tempo. Già prima dell’aggressione, i genitori di uno dei due compagnetti si erano presentati a scuola, infuriati per quanto accaduto. I docenti avevano cercato di rasserenarli, provando a ridimensionare i fatti e spiegando loro che l’episodio andava contestualizzato. Dopo l’incontro tra familiari e insegnanti la situazione sembrava essere tornata alla normalità, ma il giorno seguente sono comparse anche le sorelle del bambino che, girando per la scuola, sono state intercettate dalla professoressa. Qui sarebbe scattata l’aggressione con un pugno al volto della donna.

Nessuna querela

L’insegnante – raccontano i colleghi – è rimasta molto scossa dall’aggressione subita, nonostante in tanti abbiano voluto farle arrivare la propria vicinanza e solidarietà. Ieri la donna si è presentata in caserma per raccontare nei dettagli quanto accaduto ai carabinieri, ma al momento non è stata presentata alcuna querela. La denuncia potrebbe già essere formalizzata nei prossimi giorni, mentre non è escluso che venga avviata anche una indagine interna sull’accaduto. «La situazione è già rientrata», ha assicurato Peppino Loddo, dirigente dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari «la dirigente scolastica ha parlato con i genitori dei due bambini. Seguiremo comunque con attenzione il caso».

