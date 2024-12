Docente nella rete dei truffatori, lo salva il direttore della banca 

Il tentativo di truffa era molto elaborato e non è andato a segno solo per l'intuizione del direttore della filiale dell’agenzia 1 del Monte dei Paschi di Siena, in via Riva Villasanta a Pirri.

Mercoledì un docente universitario ha rischiato di vedersi svuotato il conto, contattato da sedicenti carabinieri e operatori della banca. Prima un messaggio, poi due telefonate: gli è stato detto che il suo conto era compromesso per degli addebiti (mai avvenuti) e l’unica soluzione era spostare i soldi al “Fondo unico di giustizia” (inesistente). Ossia la vera truffa: convincere la vittima a effettuare un bonifico istantaneo, versando così i soldi ai criminali. Il docente si è presentato in banca, convinto che la truffa fosse già stata compiuta anziché in corso, e ha chiesto di fare un bonifico da 15mila euro. Il direttore dell'agenzia, insospettitosi, gli ha chiesto spiegazioni e capito la situazione. I soldi non sono andati persi per un soffio, ma lo stratagemma è molto complesso e in città è già riuscito. La banca, per garantire la sicurezza dei clienti, ricorda come nessun istituto chieda ai propri clienti di effettuare bonifici, né le forze dell’ordine: sono procedure che devono insospettire subito.

