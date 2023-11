Docente investita, indagini al palo 

A un anno dalla tragedia in cui ha perso la vita Beatrice Ubaldi, investita da un’auto in viale Pirastu, la Procura della Repubblica di Lanusei è ancora in attesa della perizia, affidata al consulente tecnico Stefano Ferrigno. Il professionista, incaricato dalla pm Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta in cui è indagato per omicidio stradale Tonino Orrù, agricoltore 57enne di Lanusei, tutelato dall’avvocato Rosalino Ghironi, dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, visionare i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza installati lungo la strada e accertare velocità e posizionamento del mezzo al momento dell’urto. Il consulente tecnico ha chiesto una proroga rispetto ai tempi canonici per poter concludere l’elaborazione della pratica. La consueta perizia utile per proseguire la procedura giudiziaria istruita subito dopo l’evento mortale. La famiglia della donna, che insegnava all’Alberghiero di Tortolì, è assistita legalmente dagli avvocati Mario Solanas e Gabriele Pisu che a loro volta hanno nominato Paolo Marcialis quale consulente di parte. Beatrice Ubaldi è scomparsa all’età di 51 anni. Era nata a Urbino, dove aveva conosciuto Massimiliano Melis, di Tortolì, che era diventato suo compagno di vita e padre dei suoi due figli. La Fiat Panda di Orrù l’aveva travolta mentre attraversava la strada insieme al suo cagnolino.

Intanto dopodomani, giorno dell’anniversario, si terrà una passeggiata commemorativa con partenza alle 16.30 dal teatro San Francesco. L’organizzazione gradirebbe anche la presenza di numerosi amici a quattro zampe. (ro. se.)

