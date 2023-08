Doccia fredda alla Nobento: chiesta la cassa integrazione 

La crisi del mercato dopo il boom del 110 per cento, il calo degli ordini e l’aumento dei costi per le materie prime e l’energia, sono alcune delle cause per le quali la Nobento, azienda leader nella realizzazione degli infissi, ha inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la richiesta di apertura di cassa integrazione straordinaria all’80 per cento che coinvolgerà i lavoratori per la durata di 12 mesi. Una doccia fredda per i dipendenti che non si aspettavano una notizia simile, anche perché dal 2015 a oggi l’azienda appare in forte crescita, spesso impegnata in nuove iniziative e nuove assunzioni di personale. Sono complessivamente 379 i dipendenti, la maggior parte sotto i 35 anni.

Di recente l’azienda di San Marco ha inaugurato un nuovo capannone a Olmedo e attivato la Academy Nobento, un centro di formazione accreditato dalla Regione Sardegna, una scuola per giovani che intendono accedere subito dopo il diploma nel mondo del lavoro, avendo però acquisito competenze più ampie. Massimiliano Muretti, segretario generale della Cgil Sassari annuncia una assemblea per oggi, nel piazzale antistante la Nobento. «Quando un’azienda ha difficoltà connesse con le dinamiche di mercato, solitamente apre una cassa integrazione ordinaria. A leggere la relazione, tra l’altro, non si parla di crisi strutturali», spiega il sindacalista: «Bisogna misurare le aziende per quello che sono e non per quello che raccontano. Le difficoltà c’erano anche prima e noi abbiamo tentato di denunciarle».

RIPRODUZIONE RISERVATA