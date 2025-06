Doc sarde unite per le nuove sfide 

Tre firme che valgono una sfida epocale senza precedenti. I due consorzi di tutela più rappresentativi delle Doc sarde, Vermentino e Cannonau di Sardegna, in accordo col Consorzio Uno, decidono di unire le forze dei rispettivi soci e lanciare le sfide da una stessa sede: Oristano, polo del corso universitario di Viticoltura ed enologia. «Un momento storico», a sentire l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta che venerdì nell’aula magna del Chiostro del Carmine ha fatto da padrino all’intesa. «Entro le prime settimane di luglio sarà ricomposto il tavolo di filiera», ha rincarato Satta che ha anche svelato: «Siamo inoltre a buon punto con Veronafiere nell’organizzazione di un Vinitaly wine Sardegna, il prossimo anno». Insomma ora si cambia velocità, si cammina assieme (grandi e piccoli) ma nessuno deve stare indietro.

Le novità

Un’unica sede baricentrica per il Consorzio di tutela del Vermentino di Sardegna, presieduto da Giovanni Pinna (direttore generale di Sella & Mosca), e per quello del Cannonau di Sardegna, guidato da Mario Mereu (Tenute Perda Rubia, Talana). Una scelta connessa e legata al polo universitario del Consorzio Uno di Oristano diretto da Francesco Asquer. «Siglare il protocollo d’intesa con il Consorzio Uno significa aggiungere un nuovo tassello a una struttura già di per sé ricca. E la presenza dei due consorzi arricchisce ancora di più questa sede, creando opportunità per tutto il comparto», spiega Giovanni Pinna che parla di «ripartenza» ricordando il lungo lavoro fatto per «mettere insieme tutti i produttori delle due denominazioni. Ora è fondamentale avere il contributo e la partecipazione dei soci». Anche per Mario Mereu si tratta di un successo straordinario, «un esempio per il comparto, ma anche un supporto per gli studenti del corso di Viticoltura e enologia che troveranno ulteriori strumenti formativi e di scambio con le aziende».

La Regione

L’assessore Satta ha assicurato investimenti sulla competitività e supporti legati alla trasformazione e commercializzazione. «Queste due denominazioni - ha spiegato – rappresentano strumenti strategici per lo sviluppo rurale, l'internazionalizzazione e la valorizzazione della qualità. Sono parte integrante del nostro Piano strategico regionale per il comparto vitivinicolo e rientrano nelle priorità del Psr Sardegna, sia per il sostegno alla produzione che per la promozione». Quindi l’annuncio di riattivare dal prossimo mese il tavolo regionale di filiera. Luca Mercenaro, Università di Sassari, ha sottolineato il ruolo strategico della didattica, della formazione e della ricerca. Anche per Renzo Peretto (Laore) è decisiva la riattivazione del tavolo di filiera. Mariano Murru, presidente Assoenologi Sardegna ha ribadito come l’accordo darà vita «a consorzi più forti per il mercato mondiale».

I numeri

Oggi il Consorzio del Vermentino di Sardegna (vicepresidente Francesca Argiolas – Cantina Argiolas) conta 50 soci che producono e rivendicano la denominazione dal sud al nord dell’Isola su una superficie di circa 2mila ettari, con una produzione di circa 135.526 quintali di uva, di 122.634 ettolitri certificati e di 15.001.044 bottiglie prodotte. Quello del Cannonau di Sardegna (vicepresidente Sandro Murgia – Cantine di Dolianova) ha 88 soci da tutta l’Isola che lavorano su una superficie di 2.025 ettari, con una produzione di circa 98.404 quintali di uva, di 67.214 ettari certificati e di 7.790.000 bottiglie prodotte.

Opportunità, dunque, da non sprecare. (r. r.)

