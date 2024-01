«Dobbiamo vincere per i tifosi» 

«E chi se lo scorda il derby con l'Olbia! È stata la mia prima gara da titolare con la Torres, avevo appena 16 anni». Alessandro Frau ha indossato la maglia rossoblù in quattro momenti diversi, che vanno dal 1993 al 2008 per un totale di oltre 250 presenze compresa la Coppa Italia e 52 reti. Da qualche anno è collaboratore tecnico. Trequartista-attaccante di talento, classe 1977, di Porto Torres, Frau è arrivato a giocare anche nella Roma. Sette partite in serie A, la prima a 21 anni contro la Salernitana, vivacizzata da un assist di tacco per la rete di Francesco Totti.

Frau, il primo derby non si scorda mai?

«Direi proprio di sì. Era il 1993 e avevo 16 anni, il tecnico Eppe Zolo mi fece debuttare da titolare al “Nespoli” contro l'Olbia che dopo cinque giornate era a punteggio pieno mentre noi eravamo in fondo alla classifica. Giornata fantastica, la curva dei nostri tifosi era pienissima. Lo ricordo come fosse ieri. Perdemmo 1-0 con rete di Frattin per i galluresi, ma mi sono rifatto qualche anno dopo».

Quando?

«Stagione 2007/08, in casa nostra. Mi lanciano di testa e scatto in mezzo ai due difensori, mettendo la palla nell'angolino sinistro. Una gioia indescrivibile davanti ai miei tifosi, mi sono tolto la maglia per esultare».

Domani che gara sarà?

«Difficile, incontriamo una squadra con una serie di sconfitte che vuole rifarsi e ottenere punti salvezza. Dobbiamo interpretarla nella maniera giusta. Se la affrontiamo con la giusta determinazione giocando come sappiamo, non so quanto loro possano resistere. E poi ci vuole il cuore per tutta la gente che verrà allo stadio. Dobbiamo vincere per i nostri tifosi».

All'andata giocata al “Nespoli” netto 3-0.

«Nella gara d'andata abbiamo tenuto concentrazione e determinazione sino alla fine e questo loro l'hanno pagato. Dobbiamo fare altrettanto anche domani».

Il pericolo maggiore per la Torres?

«Bisogna controllare bene Ragatzu, è un giocatore fantastico che con questa categoria non c'entra nulla. Può decidere qualsiasi partita in qualsiasi momento».

L'arma della Torres?

«Il gruppo, questo è un gruppo forte, che sa reagire dopo le sconfitte come già dimostrato dopo la sconfitta contro la Virtus Entella. Sono sicuro che il gruppo reagirà subito alla sconfitta di Rimini».

