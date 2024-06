«Dobbiamo salvare la regata dei fassonis» 

L’obiettivo è non far morire la “Regata dei fassonis”, tradizione che a Santa Giusta va avanti da più di 40 anni; una sfida a colpi di remi che a fine estate si svolge nello stagno.

Se un tempo in acqua però gareggiavano fino a venti regatanti, negli ultimi anni se ne sono visti meno sino a mettere a rischio la stessa manifestazione. Ora però c’è chi ha deciso di tentare di salvare l’evento: è la neonata associazione “Regatanti”.

L’associazione

Il gruppo, formato già da trenta persone, che sarà al fianco della Pro Loco, da sempre anima organizzatrice della regata, non solo cercherà di rilanciare la manifestazione che fino a pochi anni fa attirava tantissimi turisti, ma farà di tutto per ottenere fondi dalla Regione. Altro obiettivo: avvicinare a questa tradizione i bambini.

Pochi giorni fa è stato eletto presidente Antonio Putzu, regatante dal 2006: «Serve una svolta, altrimenti rischiamo di perdere tutto. Ecco perché abbiamo deciso di riunirci in un’associazione. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di organizzare due giorni di gara, non solo uno. E non solo con i fassonis ma anche con le cius, le barche piatte in legno e metallo che i pescatori utilizzano ancora».

L’organizzazione

Gli anziani ormai non partecipano più mentre i giovani del paese sembra che non si vogliano avvicinare a questa tradizione. Così l’associazione organizzerà subito i corsi per la conduzione delle antiche imbarcazioni e per la realizzazione. Laboratori anche durante tutto l’anno, non solo poco prima dell’evento.

«I ragazzi sono il nostro futuro - va avanti Putzu - Sarà nostro compito raccontare ai più piccoli il passato per poi agire sul campo con il taglio dell'erba palustre fino alla realizzazione delle barche. Si devono appassionare, è il segreto». Il presidente della Pro Loco, Vittorio De Lauso: «Ben venga questo gruppo, finalmente non siamo più soli. Bisogna evitare che la regata sparisca del tutto, abbiamo un tesoro unico che conoscono in pochi e che non viene più finanziato dalla Regione. Quest'anno abbiamo a disposizione appena 20mila euro, risorse che arrivano dal Comune. Ma dobbiamo riuscire ancora a far diventare la manifestazione lagunare “Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità” dell'Unesco». Anni fa la Pro Loco aveva avviato le interlocuzioni con i vertici dell’associazione nazionale. Poi tutto si è arenato.