«Dobbiamo puntare tutto sulla qualità» 

«Una crisi nera, ma la colpa è anche nostra che non siamo riusciti a organizzarci in tempo». Non cerca scuse Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. «Nel capoluogo, in pochi anni, hanno chiuso il 30 per cento delle attività commerciali a causa dell’avvento delle vendite online che hanno dato il colpo finale a difficoltà iniziate con la grande distribuzione». C’è una via di fuga per i commercianti cagliaritani? in fondo il problema riguarda la città che si sta trasformando. «Non esiste l’arma perfetta per combattere il problema, capite bene che non è facile per le botteghe di vicinato confrontarsi con le grandi catene commerciali che possono offrire prezzi e servizi migliori». Non sempre è così. «Certo, questo discorso non è valido per i prodotti alimentari. La qualità – precisa il rappresentate di Confesercenti – paga ancora. La Sardegna riuscirà a difendersi se riuscirà a restare in questa linea di mercato».

C’è anche un altra difficoltà. «Stiamo vivendo un periodo terribile causato dallo spopolamento e dalla scarsa natalità. I negozi per bambini sono spariti, in compenso sono aumentati le rivendite per animali. Ma non basta». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA