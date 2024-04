«Dobbiamo puntare su olio, vino e formaggi, non sulle discariche» 

Cambio della guardia all’Unione dei Comuni Parteolla- Basso Campidano. Dopo due anni e mezzo, il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu cede il testimone al collega di Donori Maurizio Meloni eletto all’unanimità dall’assemblea dei sindaci. «È un grande onore rappresentare il nostro territorio – dice Meloni - un paradiso che va difeso e valorizzato con progetti che mettano insieme tutela ambientale e sviluppo».

Le Unioni però non sempre sono un esempio di buona amministrazione.

«Noi abbiamo un vantaggio. La nostra Unione, rispetto ad altre, è ben strutturata: ha i propri responsabili dei servizi e un corpo di Polizia Locale alle sue dipendenze. Certo, la situazione è cambiata rispetto al 2001 quando è stata creata. La popolazione è cresciuta di oltre 3.000 abitanti. Questo impone il potenziamento di alcuni servizi».

Quali?

«Per contrastare l’abbandono dei rifiuti ci vorrebbe più personale che però non abbiamo. E la sanità territoriale che presenta forti criticità. Il sistema dei trasporti, poi, non risponde alle esigenze di studenti e lavoratori pendolari».

Nel 2017 avete firmato un accordo di programma con la Regione per un progetto di sviluppo ecosostenibile. A che punto siamo?

«Il progetto Club di Prodotto mette insieme una ventina di aziende del territorio. L’obiettivo è creare itinerari che mettano in collegamento centri abitati, aziende e siti di interesse turistico e culturale. La prima fase si è conclusa nei mesi scorsi con la creazione di un percorso ciclopedonale che attraversa il territorio. Presto passeremo al secondo livello. Siamo il luogo ideale per un turismo alternativo come dimostrano coloro che percorrono a piedi i cammini di Santa Barbara e San Giorgio».

Lei è da sempre contrario all’ampliamento della discarica di Ecoserdiana. Il suo Comune è parte civile nel processo per inquinamento ambientale.

«La battaglia va avanti per rispetto dei nostri figli. La discarica è importante ma non possiamo continuare ad accumulare immondezza. Il Parteolla è rinomato per le sue eccellenze: vino, olio, formaggi. Sono convinto che la scelta ecologica sia la migliore per tutti noi. La terra è la nostra principale risorsa che ci ha dato da mangiare per secoli. Su questo sono d’accordo tutti i sindaci».

