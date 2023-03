«Dobbiamo pensare al bene del nostro paese» 

«Il paese è diviso in mille gruppetti, deleterio proseguire su questa strada. Occorre unire le forze». A lanciare l’appello è “Evoluzione Villasimius”, gruppo guidato da Dante Sicbaldi : «Tutti quanti – dice Sicbaldi – stanno pensando a fare una lista che guarda solo al numeri dei voti, noi ci accorderemo con chi mette al primo posto un programma che punti sul turismo, sulle comunità energetiche e sul rilancio dell’Area Marina». Un appello che arriva dopo un confronto tra Sicbaldi e gli altri gruppi politici . Sicbaldi (con lui anche Andrea Nateri, ex presidente del consorzio turistico) al termine del confronto con gli altri esponenti politici, ha manifestato una certa preoccupazione: «Il paese è frazionato in più gruppi, a loro volta divisi in correnti interne. Essendo noi una compagine nuova ci interessano progetti, programmi, capacità e idee». L’obiettivo, in ogni caso «è unirci ad un gruppo che possa completare le nostre competenze, uno lo abbiamo individuato. Prenderemo la decisione giovedì 9 marzo in un’assemblea all’hotel Fiore di Maggio».

La trattativa

Riunioni in corso anche nella sede di “Noi Siamo Villasimius”, il gruppo guidato dall’ex vicesindaco Maurizio Marci. Non ci sono conferme ufficiali ma Marci starebbe lavorando per trovare un accordo con il gruppo di Tore Sanna e formare, assieme, una lista. Un’ipotesi che lo stesso Tore Sanna (che più volte ha detto di non volersi ricandidare) potrebbe portare all’attenzione del suo gruppo questa sera nel corso di un nuovo incontro.

L’ex sindaco

Al lavoro, infine, “Villasimius Unita” dell’ex sindaco Gianluca Dessì. Dessì ha assicurato che il gruppo “è vivo e vegeto” senza però dare alcuna indicazione su una sua nuova discesa in campo come capolista. In questi giorni il gruppo potrebbe annunciare la prima assemblea pubblica. Potrebbe essere determinante, infine, la scelta di “Villasimius Viva” coordinato da Michele Cireddu: il giovane ex consigliere di maggioranza dovrà decidere se scendere direttamente in campo come capolista o stringere un accordo con un’altra compagine (con Villasimius Unita?).