«Dobbiamo lottare sino alla fine» 

Ma il suo sostituto Stefano Sottili non è riuscito a fare meglio; anzi, nelle ultime cinque partite ha conquistato solo un punto e il vantaggio sui playout che ha sempre oscillato fra i 3 e i 6 punti si è assottigliato a uno solo. Con un surplus di giocatori infortunati e ben due virus che hanno decimato la squadra. Segnale di come la nuova società debba fare esperienza, perché investimenti a largo raggio (vedi stadio), impegno e buona volontà non bastano in una serie C che è davvero di un altro livello rispetto alla serie D. Ritorna quindi Greco, romano, classe 1969, un tecnico che punta sulla serenità del gruppo e sugli equilibri anche tattici.

Sassari. «Non penso a rivincite, ma solo a salvare la squadra». Lo chiarisce subito l’allenatore Alfonso Greco, richiamato sulla panchina di una Torres portata nella stagione passata alla vittoria dei playoff e alla finale della Coppa Italia e guidata in questo campionato sino alla ventesima giornata. L’esonero è arrivato due giorni dopo Natale. Dopo una partenza buona (anche 8 risultati di fila) la squadra non riusciva a crescere come gioco e a colmare la principale lacuna, la fragilità nei finali di partita dove incassava gol che le facevano perdere punti preziosi.

Mister Greco, torna a Sassari con voglia di rivincita o di completare quanto iniziato?

«C’è voglia solo di raggiungere il traguardo, non sto a pensare ad altro. L’unico obiettivo è salvare la squadra, in un modo o nell’altro. Tutte le mie energie saranno spese per questo».

Cosa le ha detto o chiesto la dirigenza?

«Mi hanno chiesto di raggiungere il risultato, i motivi della mia richiamata non mi interessano».

Com’è stato stare fuori? Ha seguito la Torres?

«Stare fuori è dura, dopo la prima settimana. Manca il campo, quello che sei abituato a fare ogni giorno. La Torres l’ho seguita, ho seguito il suo cammino».

Le era mai capitato di rientrare in una squadra a stagione in corso?

«No, perché finora non ero mai stato esonerato».

I ragazzi la conoscono e la stimano, che approccio avrà con loro?

«Quello che ho sempre avuto, i protagonisti sono loro. Devono riacquistare fiducia, faremo una chiacchierata. I presupposti per salvarsi credo ci siano».

Cinque gare alla fine: su cosa lavorare per rianimare una squadra col morale basso e con tanti giocatori non al meglio?

«La società ha concesso due giorni di riposo, quindi i ragazzi li vedrò martedì ( oggi ) e mi farò un’idea più precisa. C’è bisogno di tutti. Dovremo esser tutti uniti, squadra, ambiente e società, dal primo all’ultimo».

Cosa pensa del calendario?

«Pensiamo solo a noi perché dipende da noi, e guardiamo una gara e un’avversaria per volta. Dobbiamo compattarci e lottare fino all’ultima giornata».

La Torres ha mostrato dei limiti, come lavorarci?

«I pregi e i difetti della squadra li conosco. Limitiamo i difetti e mettiamoci qualcosa in più come cattiveria e agonismo per raggiungere tutti insieme l’obiettivo».

