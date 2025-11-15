VaiOnline
Dopo gara.
16 novembre 2025 alle 00:18

«Dobbiamo lavorare ma è la strada giusta» 

Sassari. «È la strada giusta per uscire da questa situazione»: esordisce così Alfonso Greco nella prima conferenza post partita della sua terza avventura a Sassari. La rotta è tracciata: «Ora dobbiamo lavorare per alzare il livello sia mentale sia fisico, perché abbiamo fatto un buon primo tempo ma nella ripresa qualcosina a livello di campo abbiamo concesso».

Le premesse suggeriscono fiducia, come preme a sottolineare il mister rossoblù: «È stato importante l’atteggiamento messo in campo. Adesso dobbiamo lavorare per stare in partita tutti e 95 o 100 minuti. Credo che possano dare qualcosa in più anche i cambi. Bravi i tifosi, ma non avevo dubbio perché so quanto tengano alla Torres».

E sui due episodi discussi Greco chiarisce: «Sul tiro di Sala, gol o non gol, volevamo chiedere la visione del Var ma il quarto uomo ha detto che l’immagine non era chiara. Nel gol preso invece il quarto uomo aveva chiamato fallo ma l’arbitro non ha cambiato idea e giudicato regolare il contatto».

C’è anche Ernesto Starita, che ha una dedica per il rete: «Al figlio o figlia che deve nascere e alla mia compagna. Un gol che ho inseguito e voluto perché volevo dimostrare che valgo più di quello che si è visto finora e spero sia solo l’inizio. Un gol voluto anche da tutta la squadra. Ma sono contento solo a metà ,perché mi sarebbe piaciuto che avesse portato i tre punti».

